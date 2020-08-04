قرارات المجلس الأعلى للأمن صائبة

* أحمد بن عبد السلام: الضرب بيد من حديد للعابثين

* عبد القادر بريش: المجتمع بحاجة إلى متنفس

* هواري تيغرسي: لا أعتقد أن السيناريوهات الأخيرة كانت مدبرة

* حمزة خضري: الدولة تقف بالمرصاد للتطهير بقايا العصابة

استحسن العديد من الخبراء والفاعلين في المجتمع المدني، أمس، خلال حديث جمعهم مع يومية “الوسط”، القرارات الأخيرة التي خرج بها اجتماع المجلس الأعلى للأمن، من فتح تدريجي للمساجد والشواطئ والمنتزهات وغيرها، الى جانب فتح تحقيقات معمقة في أسباب التي كانت وراء حرائق الغابات، وانقطاع التزويد بالكهرباء والماء الشروب، مع الاختفاء المفاجئ للسيولة في المراكز البريدية، و ما رافقها من تخريب قارورات وخزانات الأوكسيجين في المستشفيات، حتى يتم تحديد مسؤوليات الجهات الفاعلة بدقة، ومعاقبة المتسببين بها، معتبرين أن للقرارات مؤشر نفسي إيجابي سيترك الأثر الطيب لدى المواطنين، بالإضافة إلى أنها قرارات غير مسبوقة، لكنها مع ذلك، تبقى مرهونة بمدى التزام المواطنين بالتوجيهات الصحية والأمنية للسلطات، وإلا انقلب الوضع حسبهم للأسوأ، وأصبحت هذه الأماكن بؤر للعدوى، في حين استبعد البعض الآخر، أن تكون الأحداث الأخيرة منظمة أو مؤامرة مدبرة، بحجة أنها أحداث مكررة وليدة سنوات طويلة، من لا مبالاة المسؤولين بواقع الذي يعاني منه المواطن البسيط، في كل مناسبة دينية كانت أو وطنية.

عبد القادر بريش

تخفيف ضغط الحجر

من جهة أخرى، ثمن المختص في الشؤون الاقتصادية، عبد القادر بريش، القرار مجلس الأمن المتعلق، بالسماح بالفتح التدريجي للمساجد والمنتزهات والشواطئ، لما فيه من تخفيف من إجراءات الغلق المفروضة، نتيجة تفشي فيروس كوفيد-19، معتبرا أن المجتمع يحتاج الى التنفيس لتخفيف ضغط النفسي للأشهر الأخيرة، خاصة مع اقتراب موعد الدخول الاجتماعي.

كما أفصح بريش في تصريح لـ”الوسط”، أن باقي قرارات السياسية المتخذة بمجلس الأمن، هي مسائل سياسية وأمنية ليس لدي تعليق فيها، لكن كمواطن جزائري بودي معرفة الأسباب الحقيقية للاختلالات المتشعبة والخطيرة، على عدة جبهات، التي أثرت سلبا في الأسابيع الأخيرة على حياة المواطن ، قبيل عيد الأضحى المبارك.

أحمد بن عبد السلام

لا حل سوى العصا للعابثين

كما استحسن رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة، احمد بن عبد السلام، في تصريح خص به جريدة “الوسط”، القرارات المتخذة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الأمن، معتبرا أنها ستترك أثر طيب لدى المواطن، خصوصا من الجانب النفسي الروحاني، وهي مؤشرات ايجابية، لكن تبقى للأسف حسبه، مرتبطة بمدى وعي والتزام المواطنين بها، للعودة للحياة العادية بصفة تدريجية.

أما بخصوص قرار فتح تحقيقات معمقة في أسباب الاختلالات الخطيرة التي أثرت سلبا على المواطن، ثمن بن عبد السلام هذا القرار، لافتا أنه قد حان الوقت للضرب بيد من حديد، على كل من تسول له نفسه العبث بأمننا الوطني، ووحدتنا ومقدرات الأمة والتسبب في مآسي الشعب الجزائري، مطالبا بتسليط أقصى العقوبات على من تسببوا في معاناة المواطن البسيط مؤكدا بالمناسبة أنها تبقى مرهونة بمدى التزام المواطنين وانضباطهم بالتعليمات التوجيهات الصحية والأمنية، في هذا الخصوص، وبالتالي المطلوب هو تحلي المواطنين بالوعي والانضباط، مع وضع الكمامات واحترام مسافة التباعد، وغسل الأيادي وغيرها، لضمان العودة التدريجية، لحياتنا ونشاطاتنا بصفة طبيعية.

حمزة خضري

تطهير بقايا العصابة

من جانبه، قال الخبير القانوني، وعميد كلية العلوم القانونية بجامعة المسيلة، حمزة خضري، في حديث لـ “الوسط، أمس، أن العنوان المناسب للاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للأمن، هو استرجاع الدولة لهيبتها ،من خلال القرار بمعاقبة كل المتسببين في إحداث الحرائق، و نقص السيولة و انقطاع الماء خلال عيد الأضحى، والتي شخص المجلس أنها أحداث منظمة، هدفها إثارة الفوضى.

على صعيد متصل، توقع المحامي خضري، بان تشرع مؤسسات الدولة في تطهير الإدارة من بقايا العصابة، الذين يحاولون عبثا الإخلال بالنظام العام، مؤكدا أن الأيام القادمة ستعرف حربا قوية على المال الفساد، الذي مازال يحلم في إعادة الأوضاع إلي ما قبل 22 فبراير، مشيرا في سياق منفصل، أن المجلس الأعلى للأمن هو هيئة استشارية لرئيس الجمهورية، يمكن أن ينعقد في أي وقت بناء على استدعاء السيد الرئيس لأعضائه، حيث حدد الدستور أعضاء المجلس وهم الوزير الأول و وزير الخارجية و وزير الداخلية، و وزير العدل و قادة الجيش و الأسلاك الأمنية.

هواري تيغرسي

لا أعتقد أن السيناريوهات الأخيرة كانت مدبرة بل هي وليدة سنوات عديدة

من جهته، أفصح عضو لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، هواري تيغرسي، أمس، أن القرارات التي خلص لها مجلس الأعلى للأمن، هي قرارات حسنة، لكن مع المحافظة على الجانب الوقائي، من خلال فرض بروتوكول صحي للمساجد والشواطئ والمنتزهات وغيرها، لتفادي ماهو أسوء، خصوصا أنه في حالة عدم الالتزام، ستصبح هذه الأماكن بؤر خطيرة لتفشي العدوى، في انتظار ما ستحمله المراسيم التنفيذية لهذه القرارات.

في حين، قال تيغرسي في تصريح خص به جريدة “الوسط”، أنه لا يعتقد أن السيناريوهات الأخيرة من اكتظاظ الخانق لمراكز البريد وانقطاع الماء والكهرباء و الحرائق، كانت مدبرة وبفعل فاعل، لأنها وليدة سنوات عديدة، وليست وليدة اللحظة، حيث لطالما تكررت هذه الممارسات خصوصا في المناسبات، وبالتالي الوضع يتطلب الأمر حلولا عملية منطقية بالتنسيق مع المؤسسات المعنية بهذاالملف .

مريم خميسة