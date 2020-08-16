قراءة في التحضير لمؤتمر الصومام

بقلم الدكتور محمد قدور/ أستاذ مخاضر جامعة الجزائر 02.

لا يزال مؤتمر الصومام يثير الكثير من الاشكاليات هل هو مؤتمر ام اجتماع؟ لماذا لم يحقق الاجماع؟ وكيف انعكس على الثورة؟ حيث أنه ورغم الضرورة الملحة للثورة إلى اجتماع قيادتها من أجل رسم معالمها وتوجهاتها بعد المستجدات التي حصلت داخليا و إقليميا و حتى دوليا إلا أن ذلك لم يحصل و كاد المؤتمر يدخل الثورة في أُتون حرب أهلية يرجع عديد المهتمين بهذا الموضوع سبب ذلك إلى عدم التوافق على محاوره و نتائجه، و هنا نطرح التساؤل: هل كانت هناك اتصالات بين الداخل و الخارج حول ضرورة عقد لقاء جامع؟ هل كان أعضاء الوفد الخارجي على علم بالتحضيرات وهل أشركوا في صياغة محاوره قبل انعقاده؟ أم أن القيادة في الداخل استأثرت بهذا الموضوع و بذلك وضعت الجميع أمام الأمر الواقع ؟ و هل غياب وفد القاهرة كان إراديا ام مؤامرة و ماهي أهم نقاط الخلاف بين الداخل و الخارج حول نتائج المؤتمر ؟ تُظهر لنا الوثائق الأرشيفية المتمثلة في المراسلات التي تمت بين الداخل و الخارج و التي نشرها المجاهد و الاستاذ مبروك بلحوسين في كتابه ” بريد الجزائر القاهرة 1954/1956″

مراسلة 01 نوفمبر 1955 التي كتبها عبان رمضان

بعضا من نقاط الظل حول هذا الموضوع حاولنا أن نظهر للقراء في هذه الورقة البحثية الصغيرة بعضا منها . فأول إشارة إلى موضوع عقد اجتماع كان في المراسلة المؤرخة 01 نوفمبر 1955 التي كتبها عبان رمضان و أكد من خلالها على قيامه باتصال بناحية قسنطينة و لقاءه مع مسؤوليها لوضع مشروع من أجل عقد اجتماعا هاما لكبار المسؤولين لنواحي قسنطينة ، العاصمة و وهران ولكن لم يتم تحديد مكان الاجتماع بعد ، كما طالب عبان من الوفد ارسال عضو أو عضوين للمشاركة في هذا الاجتماع الذي سوف يخرج بقرارات هامة ، ليضيف في المراسلة المؤرخة في 6 جانفي 1956 بأنهم بصدد العمل على إعداد أرضية سياسية ، وسوف ترسل للوفد الخارجي نسخة لإبداء الرأي حال الانتهاء منها دون التعارض في التصريحات بين الطرفين ، يواصل عبان في مراسلة أخرى بتاريخ 20 جانفي 1956 يؤكد فيها على أنهم عيّنوا لجنة لصياغة الأرضية السياسية و لا بد للوفد الخارجي من الموافقة عليها حتى يتم نشرها على العامة و يؤكد بلحوسين أن الجنة تكونت من عمار اوزقان ، محمد لبجاوي ، عبد الرزاق شنتوف و تعمل تحت رئاسة عبان ، أما عن محاورها يؤكد على أنها نفس انشغالات الوفد الخارجي مثل التفاوض و التسليح تنظيم النواحي و الجيش الخ .

التحضير لأرضية سياسية للثورة

كان رد الوفد الخارجي عن طريق خيذر في مراسلته المؤرخة في 21 فيفري 1956 بأنهم يسجلون بارتياح التحضير لأرضية سياسية للثورة خاصة و أن الوفد الخارجي كان قد وضع تصورا سياسيا للثورة، يقول في رسالته المؤرخة في 15 ماي أنه سلمه للقيادة في الداخل من أجل إبداء الرأي فيه ،هذا التقرير الذي تناوله عبان في مراسلته بتاريخ 13 مارس 1956 رافضا ما تطرق إليه أعضاء الوفد خاصة الأمور السياسية طالبا منهم الاهتمام بعملية التسليح فقط ، و ربما هنا يمكن القول أن طرح الوفد الخارجي في المسائل السياسية مثل وحدة الكفاح المغاربي المشترك و التفاوض لم يكن هو نفسه عند عبان ، هذا الأمر الذي رفضه عبان جملة و تفصيلا في مراسلته التي كانت قبل ذلك بتاريخ 29فيفري 1956 حيث قال :” إن الشيخ عباس (مبعوث الوفد الخارجي) جعلنا نفهم أن في نيتكم تشكيل حكومة مؤقتة و نحرص عل إشعاركم أن الإخوة جميعهم ضد مبدأ إنشاء حكومة جزائرية في الخارج …” ، لذلك يعود عبان في رسالته بتاريخ 3 أفريل و بنوع من التفصيل ليتحدث عن المشروع السياسي و الاجتماع كإشارة منه إلى جديته في الموضوع و أنه ماض فيه،تتحدث المراسلة عن مكان و أهداف و الاجراءات التنظيمية و نوعية الحضور لهذا الاجتماع ، حيث تقرّر- حسب الرسالة – عقد الاجتماع المذكور عند زيغوت يوسف في الشمال القسنطيني ، و أن هذا اللقاء سيحضره كما جاء في الرسالة ” مسؤول وهران ، كريم و عبان عن ناحية الجزائر ، و زيغود و نائبه عن ناحية قسنطينة ،و بن بولعيد و نائبه إضافة إلى عضو أو عضوين من الخارج الذين حددهم عبان ببن بلة و خيذر أو بن بلة و آيت احمد و يكون دخولهما عن طريق الريف المغربي وصولا بالقطار إلى الجزائر من وهران و هناك يتكفل عبان بنقلهم و تأمينهم للوصول إلى الشمال القسنطيني ”

زيغود قرّر التكفل بأمن المجتمعين

بخصوص مندوبي الخارج فإن خيذر يقترح في مراسلته بتاريخ 23 أفريل أن اللقاء المنتظر بين وفد فرنسي و ممثلين عن الثورة يمكنه أن يحدد طبيعة المندوبين اللذين يمكن بعثهما لحضور الاجتماع ، ونظرا لأهمية الاجتماع بالنسبة للثورة يضيف عبان” بأنه سيعقد حتى و لو كلفنا الموت جميعا أو يلقى علينا القبض ” فالثورة في وضعية صعبة و أن فرنسا سوف تسحقها لو لم يتم تنظيم الصفوف و هيكلة الثورة لذلك يؤكد عبان على تسوية جميع المسائل و إزالة كل سوء للفهم خلال هذا الاجتماع ، و يعطي تفاصيل أخرى إلى أن زيغود قرّر التكفل بأمن المجتمعين و أن كريم و عبان سينتقلون سيرا على الأقدام من الجزائر لمدة تزيد عن 30 يوما ،و في 10 أفريل يبعث عبان برسالة أخرى يؤكد خلالها على أن اللجنة تكاد تنتهي من وضع الأرضية السياسية التي ستُقدم و تُناقش في الاجتماع الهام و كما نلاحظ أن كل المراسلات الواردة من عبان على اللقاء المزمع عقده داخل الجزائر هو “الاجتماع ” و لم ترد كلمة مؤتمر إلا في مراسلة 11 جوان حيث يقول عبان لخيذر :” إن حضوركم ضروري ، وقد قررّنا توسيع الاجتماع إلى مؤتمر حقيقي للإطارات ” كما سيتم إرسال شخص إلى بورقيبة من أجل الاتفاق معه على دخول ممثل الوفد الخارجي إلى الجزائر عن طريق تونس، و رغم حرص عبان في كل مراسلاته على مشروع الأرضية السياسية و أهميتها و آخرها المراسلة المؤرخة في 14 أفريل التي يؤكد فيها بأن الأرضية السياسية جاهزة مكونة من 30 صفحة و سترسل للقيادة في القاهرة ” بين الحين و الآخر”، إلا أن القيادة في الخارج لم تتحصل على مشروع الأرضية السياسية التي بقيت مجرد حبر على أوراق المراسلات ، هذا الأمر و التماطل جعل خيذر يطلب من عبان في مراسلته بتاريخ 15 ماي ” بالتعجيل بإرسال الأرضية السياسية لأن ذلك سيساعدنا كثيرا ..”

مراسلة 6 جوان 1956

نفس الشيء يتكرر في مراسلة 6 جوان 1956 التي جاء فيها ” إننا ننتظر الأرضية السياسية…”، لكن الغريب أنه و قبل خمسة أيام من انعقاد المؤتمر فإن قيادة الثورة في القاهرة لا تزال تنتظر الأرضية السياسية ففي المراسلة المؤرخة في 15 أوت 1956 يقول كاتبها :” ..لقد وعدتمونا بإرسال الأرضية السياسية و لم يبلغنا شيء لحد الآن..” ،و نجد استعجال خيذر لهذه الأرضية لأنها في نظره سوف تزيل سوء التفاهم حول الكثير من النقاط الهامة بين الداخل و الخارج خاصة قضية إنشاء حكومة مؤقتة حيث جاء في المراسلة المؤرخة في 16 أوت ” أن هذه المسألة مطروحة منذ شهور دون إيجاد حل لها ، و في رأينا أنه يجب أن تسوى هذه المسألة قبل شهر أكتوبر…و أن الوقت مناسب جدا لإنشائها ” و يرى خيضر أن :” الحصول على الموافقة يستوجب عقد اجتماع عام ، هذا الاجتماع الذي أُعلن عنه أكثر من مرة و لم ينعقد بعد” ، و مما يزيد في غرابة الموضوع أنه إلى غاية هذا تاريخ هذه المراسلة أي أربعة أيام على انعقاد المؤتمر و حسب المراسلات التي بين أيدينا ، لا يزال أعضاء الوفد الخارجي – و الذي حمّله المؤرخون بعد ذلك مسؤولية الغياب – لا يزالون يجهلون تاريخ و مكان الاجتماع حيث يقول خيضر في مراسلته السابقة الذكر ” و نحن على استعداد للالتحاق بكم في أي وقت و في المكان الذي تختارونه” .لذلك تتبادر عدة اسئلة إلى المتابع للأحداث ،

عبان وعدم إخبار الوفد الخارجي بمكان وزمان الاجتماع

لماذا لم يتم إخبار الوفد الخارجي بمكان و زمان الاجتماع ؟ ما السبب الذي جعل عبان رمضان يمتنع عن إرسال الارضية السياسية- رغم كثرة المراسلات- للوفد الخارجي إلا بعد انعقاد المؤتمر ، مما جعلهم مُغيبين في إعدادها رغم أهميتها مثلما ذكر بن بلة في مراسلته إلى القيادة في الداخل بداية خريف 1956 :” بأنهم لم يُشركوا في إعداد عمل رئيسي بهذا القدر و في القرارات النابعة منه …” و المثير للدهشة أن بن بلة كان يومين قبل المؤتمر أي بتاريخ 18 أوت في إسبانيا لتأمين شحنة سلاح جديدة للثورة ، نفس الموقف نجده عند بوضياف الذي لم يكن مطّلعا على بالمشروع ، و في هذا الصدد يقول :”استشارني بوصوف يطلب وكالة للحضور فكان رأيي إذا كان الهدف تكوين لجنة تنسيق في الداخل على غرار الوفد الخارجي فلا ضرر في ذلك، أما إذا كان الأمر يتعلق بتكوين قيادة مركزية للثورة فالوقت لم يحن بعد ،وقد سبق وأن اتُفق قبيل إعلان الثورة على مبدأ اللامركزية”. نفهم مما سبق إذن أن نيّة الاقصاء كانت مُبيّتة -حسب بن بلة- لعدة أسباب من أهمها اختلاف وجهات النظر بين الداخل و الخارج في عديد القضايا مثلما ذكرنا كتأسيس حكومة مؤقتة ،المفاوضات ، التصريحات الصحفية ألخ….و نستنتج ذلك في عدم إرسال الأرضية السياسية للقيادة في الخارج لمناقشتها و إثرائها و عدم العمل جديا على حضورهم مثلما عكس ما كان يؤكد عليه عبان في كل مراسلاته رغم اجتهاد الوفد و إرساله لعضوين منه و هما خيضر و بن بلة لكنهما عادا أدراجهما بعد عشرين يوم من الانتظار في تونس بدون جدوى و بدون علمهم عن تغيير مكان اللقاء ، فكل المراسلات التي وردت من الداخل و التي طالبت بضرورة حضور عضوين من الوفد الخارجي لم تُشر بتاتا إلى تغيير مكان المؤتمر إلى منطقة الصومام ، بعد أن كان عبان قد أكد سابقا على عقد المؤتمر في الشمال القسنطيني، و هذا السبب الذي جعل بن بلة يعتبر أن لقاء الصومام خطّط له عبان لأجل فرض سلطة جديدة على الثورة، وأنه محكوم عليه بالفشل لأن كل قراراته تم التحضير لها من طرف احادي و لم يشرك الوفد الخارجي في صياغتها و هذا نوع من الديكتاتورية الذي تعارض مع مبادى الثورة التي صاغها بيان اول نوفمبر .

ملاحظة ضرورية

يبقى في الأخير أن نقول إن هذا العمل هو اجتهاد انساني فيه الخطأ وفيه الصواب في وقت حرج جدا من اوقات الثورة ورغم كل ما قيل عنه إلا أنه من الناحية التنظيمية كان في القمة باعتراف بن بلة نفسه حيث قال: “إن مؤتمر الصومام هو انتصار للثورة، خاصة في تلك الفترة، وأنه كهيكل تنظيمي يدعم الثورة…”.