قد نلجأ إلى قانون تكميلي آخر قبل نهاية السنة

انتقد النائب البرلماني عن حركة حمس ناصر حمدادوش مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، لافتا بأن هناك ملاحظات عالقة حول هذا المشروع، وهي تضرب الاقتصاد الوطني ونسبة النمو والخزينة العمومية المتباكى عليها على حد قوله.

إعتبر ناصر حمدادوش بأن الإدمان عن اللجوء إلى قوانين المالية التكميلية دليل على حالة التخبط، ومؤشر على الضبابية في الرؤية السياسية والاقتصادية، والضعف في التخطيط والاستشراف الحكومي ولو لمدة سنة مالية واحدة، مشيرا بأنه يمكن أن نلجأ إلى قانون تكميلي آخر قبل نهاية السنة.

وتسائل النائب البرلماني ، قائلا :” كانت مبررات هذا المشروع هو معالجة الاختلالات الناجمة عن قانون المالية 2020م، والسؤال الحقيقي، هل سيعالج هذا المشروع تلك الاختلالات فعلاً، وهل ما جاء به من إجراءات وتدابير لها الأثر الإيجابي على المواطن، وهل يملك رؤية تنموية شاملة ومتكاملة؟ أم هو مجرد إجراءات شكلية ترقيعية وظرفية”.

وفي ذات الصدد، قال حمدادوش :” هناك ملاحظات عالقة حول هذا المشروع، وهي تضرب الاقتصاد الوطني ونسبة النمو والخزينة العمومية المتباكى عليها، لم يتخذ إجراءات لمعالجة الاختلالات الخطيرة في السياسية الضريبة: من حيث التحصيل والتهرب والعدالة الضريبية، عدم المعالجة الجوهرية للسوق الموازية، والتي تقدر الكتلة النقدية فيها بين 60 و 70 مليار دولار، وأثرها الخطير على قيمة العملة الوطنية والاقتصاد الوطني، لا توجد معالجة حقيقية لسياسة التحويلات الاجتماعية، والتي تقدر سنويا بحوالي: 18 مليار دولار، وهي غير عادلة، ولا تذهب لمستحقيها – وهي تساوي ميزانيات دول – دون الأثر الإيجابي على المواطن، ولذلك ندعو إلى الانتقال من سياسة دعم الأسعار إلى الدعم المباشر لدخل المستحقين، الإجراءات التقشفية على ميزانية التجهيز، وهو ما يؤثر على التنمية والنمو الاقتصادي، وذلك بسبب اعتمادها على الخزينة العمومية، مع أنه توجد بدائل أكثر نجاعة في تمويل الاقتصاد وتحريك عجلة النمو، مثل: التنويع المصرفي، تفعيل السوق المالية والبورصة، الشراكة العمومية والخاصة، المالية الإسلامية.”

وفي ذات الصدد ، أضاف المتحدث :” عدم اتخاذ إجراءات لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وغيره، والذي تدفع الجزائر وتتحمل خسائر فادحة بسبب تحمل أعباء الإجراءات التفضيلية والإعفاءات الجمركية، وضعف التنافسية، وعدم التكافؤ في الإنتاج والجودة والتبادل التجاري، التناقض في التباهي بتحسين القدرة الشرائية لمجرد رفع الأجر الأدنى المضمون من 18 ألف دج إلى 20 ألف دج، والإعفاء الضريبي لذوي الدخل الأقل من 30 ألف دج، وهي لا تحسن القدرة الشرائية أمام انهيار قيمة الدينار وضعف نصيب الدخل السنوي للفرد، وارتفاع الأسعار، وارتفاع نسبة التضخم، والزيادة في أسعار البنزين والمازوت بما يرفع في أسعار المنتجات والنقل، إلى متى تبقى الخزينة العمومية المتباكى عليها تتحمّل أعباء الفوائد الربوية على القروض دون إلغائها واعتماد الصيرفة الإسلامية، فمثلاً: فوائد مشروع سكنات عدل المقدّر بحوالي 120 ألف وحدة سكنية تقدّر بحوالي: 7700 مليار سنتيم.”

إيمان لواس