قدمنا حلولا لبلورة إستراتيجية وطنية للانتقال الطاقوي

حققنا إنجازات مشرفة

اعتبر رئيس المحافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، لدى الوزارة الأولى، البروفيسور نور الدين ياسع، أمس، الحصيلة المحققة على مستوى هيئته بعد عام كامل من إنشائها بالإنجازات المشرفة للغاية، بالنظر إلى حجم التحدي الذي واجهها نتيجة الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.

وكشف المحافظ نور الدين ياسع في تصريح خص به “الوسط”، أنه يساهم بصفته عضو منتخب لمكتب الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، في إعداد التقارير التقييمية السادسة في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، و التي سيتم نشرها بين سنتي 2021 و 2022، مشيرا بالمقابل أنه قد تم لغاية اللحظة نشر ثلاثة تقارير في هذا الخصوص خلال سنة 2018 و 2019، هذا بالإضافة الى أنه يشارك حاليا في إعداد تقارير حول الطاقات المتجددة و التغيرات المناخية و التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

وهنا أكد متحدثنا، في سياق متصل، أن أهم انجاز حققته المحافظة والذي يعتبر الأول من نوعه هو انجاز تقرير السنوي شامل لكل القطاعات الوزارية في الجزائر في ميدان الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، لافتا بالمناسبة أنه أول منتوج يمثل قيمة مضافة للبلاد، تمكن الفاعلين في الميدان من التعجيل في عملية تطوير الطاقات المتجددة والتسريع من وتيرة الانتقال الطاقوي الصديق للبيئة في بلادنا.

كما أشار رئيس ” CEREFE ” ، في سياق حديثه مع”الوسط”، أن المحافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، لدى الوزارة الأولى، قد أطفأت شمعتها الأولى بنشر تقرير “مشرف” لسنة 2020، جاء تحت عنوان “الانتقال الطاقوي في الجزائر: دروس وآفاق من اجل تطوير سريع للطاقات المتجددة”، موضحا أن العديد من الخبراء والمختصين الطاقويين اعتبروه مرجعا و قاعدة عمل من شأنها المساعدة على تسريع عملية تطوير الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية في بلادنا، خاصة أنه قد قدم في جزئه الأول، لمحة عن تطور المزيج الطاقوي في العالم والدروس المستخلصة من مختلف التجارب الدولية، كما استعرض بالتفصيل في الجزء الثاني منه، الوضع الراهن للطاقات المتجددة والفعالية في الجزائر من خلال تقييم البرامج الوطنية الكبرى، ومدى تقدمها مع إحصاء دقيق للإنجازات القطاعية في هذين المجالين، بالإضافة الى تقييم شامل لمساهمة المحافظة في بلورة إستراتيجية وطنية للانتقال الطاقوي، بهدف تقديم حلول ومقترحات عملية وبناءة في جزئه الأخير.

وتجدر الإشارة، أن الـ” CEREFE ” هي هيئة أنشأتها الحكومة في نوفمبر 2019 لكسب الرهان في مجال إنتاج الطاقات المتجددة في آفاق 2030، تابعة للوزير الأول، مهمتها تطوير أدوات الاستشراف على المدى المتوسط والبعيد من أجل استباق التحولات الرئيسية في مجال الطاقة، والمساهمة في تحديد الخطوط العريضة للإستراتيجية الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، وتعكف بصفة دورية على تقييم الآليات المعتمدة في تنفيذها ميدانيا لمعرفة مدى نجاعة تأثيرها.

مريم خميسة