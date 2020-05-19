قبضة حديدية بين نقابات سائقي الأجرة ووزارة النقل

أصدرت وزارة النقل والإشغال العمومية في بيان لها تحذيرا شديد اللهجة إلى تنظيمات سائقي الأجرة على المستوى الوطني على خلفية الدعوات التحريضية على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي الداعية إلى كسر الحجر الصحي المفروض لمواجهة كرونا والعودة للعمل بعد الاحتجاجات التي سجلت إمام العديد من مديريات النقل بالولايات.

هذا وأشار البيان انه في الوقت الذي تجند الدولة كافة إمكانيتها من أجل محاصرة الوباء والتكفل بآثار هذه الإجراءات السلبية التي طالب بعض شرائح المجتمع بما فيهم متعاملوا النقل بمختلف أنماطه ، والتي جند مصالح الدولة كل الوسائل الضرورية للتخفيف من معاناتهم ، انطلقت بعد الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي الداعية إلى كسر الحجر الصحي من قبل من يسموا أنفسهم تنظيمات سائقي سيارات الأجرة ، دون الوقوف على ما قد يتسبب من جراء ذلك من أثار سلبية وتفشي لوباء كوفيد 19 التي خسرت الدولة عشرات أرواح الأطقم الطبية وملايير الدينارات لمحاصرته والعمل على تخفيض الإصابة به وتفشيه وسط المجتمع.

هذا ووصفت وزارة النقل في بيانه أن هذه التصرفات في خانة اللامسؤولية التي تصدر من شريك اجتماعي من المفروض أن يحترم التنظيمات والقوانين السارية في التعامل في إطار منظم مبني على الحوار لإيجاد حلول لأي مشاكل تهدد القطاع الذي مسته أثار الوباء والحجر الصحي على غرار كافة القطاعات المستقطبة للجمهور ، مؤكد أن أن أشار البيان أن أصحاب هذا البيان يتحملون المسؤولية كاملة لما تنجر عنه تصريحات من نتائج قد تهدد المجتمع بفعل تصرفاتهم الشعبوية.

محمد بن ترار