قانون جديد قريبا خاص بدخول السلع المستوردة

كشف الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية (SERPORT), جلول عاشور، عن سن قانون تنظيمي جديد سيصدر قريبا، يسمح بمعالجة السلع المستوردة في ظرف خمسة أيام في الموانئ عوض 21 يوما، إضافة الى تعزيز الرقابة على السلع المستوردة.

وأكد جلول عاشور في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية، أن المدة القصوى لبقاء السلع في الموانئ الجزائرية ستقلص قريبا الى خمسة أيام بهدف تخفيض تكاليف العبور والتحكم بشكل أفضل في التدفقات، وأضاف “تعهدنا مع مصالح الجمارك بالذهاب نحو المزيد من الصرامة في تسيير العبور ونعتزم تحديد مدتها بخمسة أيام بدلا من المدة الحالية المقدرة ب 21 يوما”.وتابع وعليه سيتوجب على المتعاملين في التجارة الدولية القيام بالشكليات في أجل قدره خمسة أيام بموجب نص تنظيمي سيصدر قريبا.