قانون المالية 2021 يهدف الى تحسين الوعاء الجبائي مع تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع عمليات التصدير

اكد وزير المالية ايمن بن عبد الرحمان من خلال الجلسة العلنية التي خصصت لعرض ومناقشة مشروع قانون المالية 2021 امام اعضاء مجلس الامة ان مشروع قانون المالية 2021 يهدف الى تحسين الوعاء الجبائية مع تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع عمليات التصدير كما ان التدابير التشريعية المدرجة في المشروع تهدف الى استعادة مبادىء التقويم الميزانياتي

واضاف الوزير بان المشروع يتضمن جملة من التدابير الجمركية التي تهدف الى وضع حد لعدد من الاختلالات و التلاعبات التي تشهدها التجارة الخارجية وحركة الاموال والى تعزيز وسائل ضبطها من خلال اعتماد نظام الرقمنة وتفعيل دور الرقابة

كما اكد الوزير على المعاناة الاقتصادية في البلاد على غرار اقتصاد كل العالم جراء جائحة كرونا .