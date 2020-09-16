قانون الصفقات العمومية تضمن ثغرات خدمت الفساد

شدد الخبير قانوني، الدكتور حمزة خضري، الحاصل على ماجستير و دكتوراه في قانون الصفقات العمومية، أمس، على ضرورة تحيين قانون الصفقات العمومية، خاصة فيما تعلق بإجراءات الإبرام والرقابة وكيفية إعداد دفتر شروط من خلال اختيار معايير استثمارية تنافسية، مؤكدا بالمناسبة أنه تضمن العديد من الثغرات القانونية التي كانت تخدم رؤوس الفساد، في العهدين السابقين، مما ساهم في تبديد المال العام حسبه بقوة القانون.

ودعا خضري في تصريح خص به جريدة “الوسط”، إلى ضرورة أن يرافق هذا التحيين، رقابة وتكوين عالي في الكوادر البشرية العاملة في مجال الصفقات العمومية، مشيرا في ذات السياق، أن المشكل لا يكمن في آلية التراضي البسيط في منح الصفقات العمومية، وإنما يكمن في استغلال الموظف الفاسد لآلية التراضي لمنح الصفقات لمن لا يستحقها.

وهنا اقترح المتحدث على الجهات المعنية بتحيين القانون، إلى ضرورة إعادة النظر في قانون إبرام الصفقات من خلال دراسة معمقة، من خلال الاستعانة بخبراء مختصين، خاصة فيما تعلق بتحديد حالات اللجوء إلى آلية التراضي في منح الصفقات بدقة، حتى لا يستغل في ارتكاب جرائم الصفقات العمومية، باعتبار أن التراضي هو أسلوب للتعاقد متعارف عليه دوليا، ولا يمكن إلغائه، لكن يمكن تعديله حفاظا على مصالح البلاد والعباد، مؤكدا بالمقابل أن رقمنة الإدارة العامة، والجباية يعتبران الآليتين المعول عليهما لمكافحة الفساد، والتهرب الضريبي، في الوقت الراهن، باعتبارهما حسبه الضامن الأساسي لتحقيق الشفافية في مثل هذه المعاملات الاستثمارية بالدرجة الأولى.

مريم خميسة