قال ان عملية إدماج 160 عامل متواصلة وزير العمل يكشف

إدماج 160 ألف عامل في مناصبهم مستمر

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف عاشق شوقي أن عملية إدماج 160 ألف عامل في مناصبهم مستمرة وسيكون بأثر رجعي من نوفمبر الفارط مؤكدا أنه سيتم اعتماد كافة النقابات الجديدة إذا توفرت فيها الشروط القانونية.

وحذر وزير العمل خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أرباب العمل الذين لا يصرحون بالعمال لدى مصالح الضمان الاجتماعي بمواجهة عقوبات ردعية قد تصل إلى السجن، مبرزا ان عملية إدماج 160 ألف عامل مستمرة كما قررته الحكومة مطمئنا هؤلاء بأن الإدماج سيحتسب بأثر رجعي بداية من نوفمبر2019، على أن تنتهي العملية الأولى خلال ثلاثة أشهر كأجل أقصى، كما كشف عن اعتماد كل النقابات التي قدمت ملفاتها وتوفرت فيها الشروط .

وقال عاشق شوقي، إن قطاعه ليس معنيا بخلق مناصب شغل، بل هو مجرد وسيط بين المؤسسات المنتجة للوظائف وطالبي الشغل، مؤكدا أن خلق مناصب شغل لا يكون إلا بخلق اقتصاد حقيقي منتج للثروة، داعيا في هذا السياق الشباب إلى المبادرة ودخول عالم المقاولاتية وعدم انتظار الوظائف موضحا في نفس السياق ان سياسة التشغيل لا تخص قطاعه بل تمس كل القطاعات وتعتمد على الفعالية الاقتصادية المرتبطة بخلق نشاط اقتصادي خلاق للثروة ولمناصب الشغل، كاشفا عن وضع خارطة طريق متجانسة وشاملة في إطار المقاربة الاقتصادية الجديدة.

باية ع