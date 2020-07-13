قافلة تضامنية لفائدة سكان سطيف

كشف وزير التجارة، كمال رزيق، أمس، رفقة رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، عن انطلاق قافلة تضامنية، تحوي قرابة 43 طنا، من مختلف المواد الغذائية، جزء منها مواد تنظيف، ومواد طبية أخرى، موجهة الى سكان ولاية سطيف.

وأفاد منشور لوزارة التجارة، عبر الصفحة الرسمية، على الفايسبوك، أن هذه القافلة التضامنية، قد انطلقت من قصر المعارض صافكس، حيث ستوضع تحت تصرف والي سطيف، محمد بلكاتب.

على صعيد متصل، شكر الوزير بالمناسبة، التجار المساهمين، في القافلة التضامنية، على مستوى كل من ولاية بومرداس، والبليدة، وتيبازة، رفقة السيدة بن حبيلس، في إطار ما أسماه التحلي بالمسؤولية الاجتماعية، في ظل الأزمة الصحية الاستثنائية، التي تشهدها البلاد، نتيجة تفشي فيروس كوفيد-19.

مريم خميسة