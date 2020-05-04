قاضي التحقيق يحيل ملف بدوي الخاص بتزوير استمارات ترشيح بوتفليقة على المحكمة العليا

أحال قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد قد أحال ملف الوزير الأول السابق نور الدين بدوي على المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بعد توجيه الاتهام إليه وإبلاغه بالتهم المشتبه بتورطه فيها وفقا للقانون ، بحكم أنه يتمتع بالامتياز القضائي .

هذا وحسب المصادر التي أوردت الخبر فأن بدوي يعد ثالث وزير أول متابع في قضايا استعمال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة في تزوير أكثر من 05 ملايين توقيع لصالح المرشح عبد العزيز بوتفليقة المستقيل عشية انتخابات 2019 التي تم تأجيلها بعد اندلاع الحراك الشعبي يوم 22 فبراير 2019، من جانب آخر يكون الوزير الأول قد أصدر أوامر للولاة والهيئات لجمع التوقيعات ، ومنها استغلال قاعد البيانات للمواطنين للقيام بذلك دون علم منهم.

من جانب آخر وجه قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد استدعاء لوزير الداخلية السابق صلاح الدين دحمون للمثول أمامه والاستماع إلى أقواله دون تعيين الصفة إن كان شاهدا أم متهما ولا السبب ، إلا إن بعض الأطراف أكدت أن الأمر متعلق بمصدر الاستمارات التي أكدت ذات المصالح انها طبعت بمطبعة الاتحاد للعمال الجزائريين بتورط من أمينها العام آنذاك سيدي سعيد عبد المجد وثلاث رجال إعمال يتقدمهم علي حداد في انتظار ما تكشفه الأيام المقبلة.

محمد بن ترار