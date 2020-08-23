قاسم جهلان:تم تجنيد كل التدابير الوقائية لاستقبال المترشحين لشهادتي التعليم الأساسي والبكالوريا والدخول المدرسي

طمأن مدير التعليم الابتدائي بوزارة التربية الوطنية، أنه قد تم تجنيد كل التدابير الوقائية لاستقبال المترشحين لشهادتي التعليم الأساسي والبكالوريا والدخول المدرسي.

وأوضح قاسم جهلان، للإذاعة الجزائرية، بخصوص الدخول المدرسي المرتقب في 4 أكتوبر القادم، أنه قد تم التحضير له ببرتكول صحي ووقائي تم اعتماده على مستوى المجلس العلمي بوزارة الصحة.

ويبدأ البروتوكول، من مدخل المدرسة وحتى المغادرة ويتضمن كافة التدابير الوقائية كاحترام مسافة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وأضاف ذات المتحدث، أنه قد تم اعتماد نظام أفواج مصغرة لا تتعدى 20 تلميذ في كل قسم .

مشيرا إلى أنه سيتم توزيع التلاميذ بطريقة تضمن التعليم للجميع، وفق ترتيبات بيداغوجية لتجاوز عائق الضغط الزمني.

كما قررت وزارة التربية تنظيم حصص للمذاكرة والتحضير النفسي داخل المؤسسات التربوية، ابتداء من 25 أوت الجاري، تحضيرا لامتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا.

وأوضح جهلان، أن هذا القرار يهدف لإعادة التلاميذ إلى أجواء الدراسة، كما يمثل فرصة لتقييم مدى النجاح في التعامل مع هذه التدابير الاحترازية والوقائية داخل المؤسسات.