قادة تبسة أثناء الثورة؛ مسيرة حافلة بالإنجازات

طارق عزيزفرحاني

إحدى الأبواق الناعقة التي تتمايل مثل شجرة تضربها رياح الخريف، حاول في منشور سابق أن يسئ للقادة لزهر شريط، الوردي قتال، والزين عباد، ومعهم ثلة من القادة الأشاوس لجيش التحرير الوطني بتبسة، ووصفهم بتسمية “المتمردين”، ولا أدري من أين أتى بهذا الوصف الشنيع شناعة صاحبه الذي استمده من قاموس الفرنسيين الأنجاس الذي كانوا يحاولون التقليل من خلاله بعظمة الثورة الجزائرية قادة ومجاهدين وشعبا.

قد يبدوا كلام هذا البوق عاديا في نظر البعض، لكنه في حقيقة الأمر مغالطة تاريخية كبيرة وتعدى على مجهودات مجاهدين أشاوش كانوا يتحدون يوميا الوحدات العسكرية الفرنسية المنتشرة على طول الحدود الجزائرية التونسية، خصوصا في نقرين، سوكياس، بوموسى، بئر العاتر، بئر السبايكية، الماء الأبيض، بكارية، المريج حتى الونزة، والتي كانت تشكل طوقا عسكريا لمنع قوافل التسليح من التوغل في عمق ناحية تبسة، وتتابع تحركاتها بصفة دورية، ولعل المعارك التي أوردها الرائد عثمان سعدي رحمه الله الواقعة في تراب القطر التونسي دليل آخر على ضراوة القتال المحتدم الذي كان بين أفواج جيش التحرير الوطني والقوات الفرنسية في هذا المجال، وكذلك استشهاد القائد عثمان حوحة تحت قصف سلاح الطيران الحربي الفرنسي في التراب الليبي لأجل حماية قافلة تسليح بما فيها من معدات حربية كان الهدف من نقلها تموين قواعد جيش التحرير الوطني بالمنطقة الأولى لمواصلة الثورة التي كانت تواجه مخططات قادة الجيش الاستعماري الفرنسي على رأسهم كل من بارلانج وديكورنو وغيرهم.

لذلك أردت أن أكتب اليوم لهذه “البوق” الذي صدع رؤوس البعض بنوفمبريته المزيفة وهو المجموعة التي تحاول طمس وتغيير مرتكزات التاريخ الوطني، وتشويه صورة قادة الثورة الجزائرية، وكما نعلم أن المخابرات الفرنسية إبان الثورة التحريرية كانت توزع منشورات تشويه وحرب نفسية معتمدة في ذلك على خبرة التقنيين العاملين في المكتب الخامس محترفي فنون الدعاية المضادة والتضليل.

أيها البوق لك مني هذه النقاط التي أردت من خلالها أن أضع حدا للزيف التاريخي الذي تنشره لدى ضعاف النفوس ضحايا المنشورات الفايسبوكية والمغرر بهم، بالنسبة للتسليح:

– أشرف الشهيد لمين دربال على جمع عدد من قطع السلاح الحربي وخبأها بجبل العنق قرب بئر العاتر، منذ سنوات الأربعينيات رفقة أفراد فوجه.

– مجاهدي تبسة لم ينتظروا أي أحد حتى يمن عليهم بقطعة سلاح، بل تم جمعها قبل تفجير الثورة بسنوات وقد أشرف القائد لزهر شريط على هذا العمل وأنشأ لهذا الغرض مخابئ في دواوير تازبنت والجرف.

– القائد الثاني الذي باشر مهمة جمع السلاح هو فرحي ساعي بن علي التكوكي المعروف تاريخيا بالاسم الثوري بابانا ساعي.

– بعد تفجير الثورة لم ينتظر مجاهدي الناحية أعضاء الوفد الخارجي، حتى يوفروا لهم الأسلحة الحربية بل جنحوا إلى عمليات مهاجمة المراكز العسكرية الفرنسية المنتشرة في إقليم ناحية تبسة، ومن أمثلة الهجومات التي تمت في هذا الشأن هجوم على مركز الفشيوة قرب فركان في شهر جانفي 1955م شارك فيه ثلاثة قادة هم: علي عفيف، الزين عباد، فارسي محمد بن عجرود، وأعقبه كمين حليق الذيب في نهاية فيفري 1955م بقيادة فرحي ساعي ومعه ثلة من المجاهدين والذي استهدف دورية للمظلين الفرنسيين.

– لجأ قادة الأفواج إلى نصب سلسلة من الكمائن الحربية ضد الوحدات العسكرية الفرنسية لأجل الحصول على السلاح الحربي وهذا تنفيذا للأوامر الصادرة من طرف القائد شيحاني بشير وأبرز هذه الكمائن نذكر: فج المورد، فج القعقاع، ثنية العويجة، الحميمات.

– هاجم أيضا فوجين من أفواج جيش التحرير الوطني بتبسة، كانا تحت قيادة كل من: الزين عباد وعلي عفيف، المركز العسكري الفرنسي بالدرناية الواقع بجبل بوجلال وتمكنوا من غنم كمية من السلاح الحربي.

– عبد الحي السوفي وعبد الكريم هالي أخذوا تعيناتهم كقادة للقاعدة الخلفية لجيش التحرير الوطني بتونس، خلال اجتماع جبل أم الكماكم بتبسة في شهر جويلية 1955م.

– خطوط التسليح كانت تحت الإشراف المباشر للقائد لزهر شريط الذي كان يمتلك خبرة في هذا المجال تعود إلى فترة ما قبل الثورة التحريرية.

– يمكن العودة إلى شهادة الرئيس الراحل أحمد بن بلة في حصة شاهد على العصر عندما قال للصحفي أحمد منصور بأن تبسة أدت دورا كبيرا في تسليح جيش التحرير الوطني.

أيها البوق إن القائد لزهر شريط خطط بدقة متناهية لعملية قتالية محكمة أسفرت على نجاح كمين رأس المعرقب بجبل أرقو في شهر أفريل 1956م والذي لطمت من أجله قيادة الجيش الاستعماري الفرنسي حظها العاثر.

ودعني أعرج على قصة 150 بندقية التي حدثت في مقر قيادة جيش التحرير الوطني في شقاقة اليهودي جبل إرقو بتبسة في يوم 16 جوان 1956م، وذكرت لك هذا اليوم حتى تدرك جيدا أن الرجال كانوا يدركون جيدا ما كانوا يقدمون عليه، ولن أضيف لك تفاصيل أخرى هذه القصة.

بخصوص موضوع التسليح هناك إحصائيات كثيرة في هذا الشأن صادرة عن مصالح الاستعلامات الاستعمارية الفرنسية ومصالح الجندرمة الفرنسية ووحدات حفظ الأمن، تفيد بدخول كميات كبيرة من الأسلحة الحربية إلى تبسة في الفترة التي أشرت إليها.

للموضوع مراجع.