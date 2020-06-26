قائمة موسعة من 38 مرشحا للمكتب السياسي

* وفود تحج إلى مكتب محمد عليوي

تتجه الأنظار اليوم نحو القيادة الجديدة للحزب العتيد في إدارتها لحرب الكواليس في اجتماع الإطارات الولائية حيث علمت الوسط من مصدر مأذون داخل اللجنة المركزية أن أبوالفضل بعجي قد أعد قائمة موسعة تضم 38 مرشحا لتولي مناصب في المكتب السياسي و يكون ذات المسؤول قد اهتدى لهذه الخطوة لاستيعاب التدافع المحموم و محاولات التموقع و الوساطات.

لم ترشح أسماء من القائمة لكن وحسب مصادر الوسط فإن التركيز على مبدأ التشبيب و التخلص من الرموز التي ارتبطت بفترة الرئيس المخلوع و التي تحوم حولها شبهات أو تردد ذكرها في نقاشات داخل الحزب بكونها استفادت من مراكزها داخل الحزب

لكن مصادر الوسط رجحت أن يتم الاستعانة برشيد عيسات وبعضا من المحسوبين على جنح بلخادم في محاولة لمنع التكتلات و ضبط توازنات دقيقة.

ونبهت مصادر الوسط أن الأمين العام لاتحاد الفلاحين محمد عليوي يلعب دورا حاسما في ضبط القائمة النهائية لأعضاء المكتب السياسي حيث استقبل الخميس المنصرم بمكتبه كلا من القياديين محمود خوذري و عبدالرحمان سي عفيف الذين يطمحان لعضوية المكتب السياسي.

أما عن تاريخ الكشف عن القائمة النهائية لأعضاء المكتب السياسي فرجحت مصادر الوسط أن يكون ذلك بعد الثالث جويلية القادم و إمكانية أن يتصادف ذلك مع تاريخ عيد الاستقلال.

وداد الحاج