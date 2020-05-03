في يوم حرية التعبير ما تبقى للصحافة” من قيم

بقلم د.محمد مرواني /أستاذ جامعي وكاتب صحفي

يبدو أننا نحتاج في ظل الزخم الإعلامي المكثف المتسارع الذي تنقله الصور وتفرض إيقاعه “البلاتوهات والميكرفونات “نحتاج تبعا لهذا الواقع وهو ناقل لحركة لا للقيم لإعادة نظر وتأصيل لمفهوم “الإعلامي” الذي يجب أن لايبقى المسمى فيه مبهما ورديف الوسائل أكثر من معاني المفهوم الأصيلة والعميقة التي تستدعي ثقلا معنويا لمن يحسب على نخب انه صانع رأي .

“الإعلامي” جزء مما يوزن في المفهوم هو ذالك يخاطب الناس من رصيد معرفي يعلم من خلاله في الكل الجزء ويجمع معطياته بناءا على مسار ويزن الموجود والمنشود بأداء مهني ويتحدث خارج مقاله الصحفي وعنوانه الإعلامي ليقول رأيا في شان عمومي أو في قضايا مجتمع دون تحيز يلغي كيانه.

لقد أزالت فعلا القنوات وجبروت التلفزيون “الإعلامي “من ساحة التداول وجعلت الكم الموجود من أشباه الإعلاميين يجملون البلاتوهات ديكورا دون أن يكون هناك مضمون أو أداء قادر على الإقناع.

وأنه أضحى من الضروري الآن وفي ظل ثقافة الزخم الإعلامي الذي يهتم بالشكل ولا يزن المضمون ولا يستدعي القيم ومراجع الممارسة التي ترسم ملامح الوسم والوصف أضحى من الضروري إعادة تأصيل مفهوم “الإعلامي ” الذي لايمكن أن يكون في إطار محصورا في واجهة دون كيان ورصيد لذا كفى من إغراق القنوات التلفزيونية بمن يقرا من ورق وان سقط الورق لا نجد للإعلام وللإعلامي أثر …

إن ثقافة التسطيح التي طالت الممارسة الإعلامية وجعلت من هب ودب يكتب ويحاور ويقدم وينشر أصابت مفاهيم وأدبيات نمى عليها الإعلام في مقتل فكلما كثر الدخلاء في أي ممارسة مهنية فقدت هذه الممارسة قيمها ومعانيها وأصولها ولم يعد لها أي أثر في المجتمع بل قد تفقد حتى كيانها مع مرور الوقت بسبب كثرة الممارسة السطحية الشكلية وغياب أي معايير في تصنيف المسمى.

متى كانت الصحافة ” سكوب ”

في الأزمات وخارج الأزمات لا تختزل “الصحافة ” في ” السكوب ” بل إن المطلوب من “الصحفي ” مهنيا كسب ثقة الناس من خلال ما ينشره من “أخبار ” تلامس سلطة تقدير في السياق المستجد الطارئ المعاش أما من يهرول وراء التخمينات وما يقال على الألسن من كلام ليخيطه نصا في قناة مدعيا انه “خبر ساخن ” وقد صيغ على المقاس فهذا ليس من الصحافة في شيء ولا يمكن أن يكون محتوى إعلامي قابل للقياس .

يجب أن ينتبه الكثير خاصة ممن يستعجل “الألقاب ” ليقال عنه “صحفي ” افتك “سكوب ” ليكون هو “الحصري ” في ما ينشر من أخبار يجب أن ينتبه هؤلاء إلى رصيد “المهنية ” هل يتقلص لديهم وهو يمارسون صحافة “الأخبار ” أم يتزايد وهم في بحث متعب عن “السبق الصحفي ” الذي يبقى مهارة من المهارات التي تطلب لدى الصحفي وليس هو الكل الذي تنتهي عنده “الصحافة ” الذي التصق بها “فيروس التمييع ” .

كشفت الأزمة الصحية الخطيرة التي يشهدها العالم ” الوباء الفتاك الكورونا ” على الأقل فيما يتعلق ب”العمل الصحفي ” حصار “الإشاعة ” لصفحات التواصل الاجتماعي وانتشارها بسرعة لتكون إيقاعا موازيا لما ينشر من أخبار مؤطرة المصدر والمحتوى والأخطر أن يقع العديد من الصحفيين في فخ “نشر الأخبار ” التي تفتقر للكيان والمعيار والسقوط قصدا أو دون قصد في سوق الكلام وما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من تأويلات وتعليقات يحولها البعض لمنشورات تحمل طابع “الأخبار “.

على الصحفي أن لا يميع كيانه مهنيا ويدرك أن وظيفته تكمن في تنوير الرأي العام بدل تسطيحه وأن مهمته في الأزمات وخارج الأزمات تتجاوز نصه الصحفي المنشور إلى مسؤولية أخلاقية واجتماعية يجب أن تكون مرجعا يرافق مساره وان يفتك الصحفي احترام المجتمع أفضل بكثير من تقديم “سبق صحفي ” مهما كانت أهميته الإعلامية

لاتحرك قلمك لتكتب أي شيء…

لا تحرك قلمك الصحفي لتكتب أي شيء …فالصحفي يزن بعمق مهني الموجود والمنشود ولا يحيل كيانه لالتقاط ما هو ثانوي على حساب القضية والرسالة .. هذا ما يجب أن يسير عليه قطاع واسع من ممارسي المهنة الذين ينقلون لنا اليوم حركة الشخوص ولايخاطبون الناس بناءا على قيم ..

لقد أغرقتنا طرائق عمل غير مفهومة في المعالجة الإعلامية لقضايا الراهن والأحداث التي تقع ونحن في ظرف وطني دقيق سياسيا أغرقتنا المعالجة السطحية للأخبار في طرح ضيق مؤطر للواقع فسقطت منابر إعلامية في فخ التبسيط والتقليل من ثقل حركة وإيقاع مؤثر واتجهت وسائل أخرى للأسف في إصدار أحكام مسبقة على الأداء وفي إظهار شطحات ما كان يجب نقلها صورة ومضمونا فهي جزء من ثقافة التسطيح الموجودة في الممارسة السياسية .

لاتحرك قلمك الصحفي لتكتب عن ما يقزم الكيان ويلغي القيمة ويظهر التهريج والتسطيح رغم انه واجهة يطلب منها أداء مقنع ولكن الموجود اليوم في مشهد “حملة” يرتجل فيها المخاطبون كلاما لايمكن أن ينتج لنا طرحا سياسيا قابلا للقياس ولا إعلاما تعبويا أو توعويا يبني وعيا نوعيا بالهاجس والهم العام .

لاتحرك قلمك الصحفي لتستنزف طاقة الاجتهاد في نقل ما لا يعني لتقاليد الممارسة الإعلامية شيئا فمتى جردت النص الصحفي من قيم أصيلة تبنيه وهي كفائتة في نقل خبر بأدبياته وأعرافه وفي بناء نقد موضوعي إعلاميا للموجود بناءا على المطروح فأنت بهذا التجريد لا تعطي لقلمك ميزان وللصحافة كيان ..

ما أكثر الأقلام التي تكتب اليوم وقد تنفعل بحركة “كاميرا ” دون أن تستند لما هو أعمق ..فيقع القلم في فخ من سذاجة في الطرح وغياب للمهنية ويصاب الصحفي بشلل لايتحرك فيه أي إبداع أو رؤية .

القلم الصحفي قلم لا يمنح مجانا ولا يوضع لتجميل أو رسم ديكور على حساب مهنية واحترافية وقيم تحفظ للمهن أصالتها وكيانها من الضياع وقد عاد اليوم العالمي لحرية التعبير على ضوء انزلاقات أخرى على القنوات ولم يبقى في السؤال المطروح من الصحافة قيم ويتم حاليا إنتاج سوق للضجيج والانحراف ولسنا للأسف أمام أي مشهد إعلامي قابل للقياس “دون تعميم “