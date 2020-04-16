في يوم العلم.. شيتور يستذكر ابن باديس وأوباما وميركل

دعا وزير التعليم العالي، شمس الدين شيتور، اليوم الخميس، أُساتذة وطلبت قطاع التعليم العالي، لمواجهة الجهل بالعمل الجاد والمنضبط والدائم.

وفي رسالة كتبها وزير التعليم العالي بمناسبة يوم العلم، قال شيتور “لقد تعوّدنا أن نَحتَفي، كل سنة، بِذكرَى يومِ العلم، هذا الحدث العلمي، الذي يُشكلَ مَحطّة معرفية تسمح لنا بتجديد التمسك بوطنيتنا العلمية، التي يجب أن تبقى على مستوى عال من اليقظة أمام الحركية التي يشهدها العالم، والعمل بكل ما أمكن لتفادي هزيمة الفكر”.

وأضاف الوزير “إنّ 16 أفريل 2020 يذكّرنا برمزية المعركة التي قادها العلاّمة ابن باديس للتفتح على المعرفة، دون إضاعة المُرتكزات الثقافية من أجل مصلحة الجزائر التي نحملها في قلوبنا”.