في ملف يخص استراد 31الف طن من الحبوب من شركة ليتوانية في طريقها الى الافلاس

باشر محققي الدرك الوطني في باب جديد بالعاصمة، صبيحة اليوم الاثنين في الاستماع الى المدير العام السابق لديوان الحبوب والبقول الجافة عبد الرحمن بوشهدة في قضية استيراد قمح لين سام من ليتوانيا وتوزيع كميات هخامة منهم قبل توقيف العملية .

هذا واكدت مصادر مقربة من التحقيقات انه تم الاستماع الى المدير السابق لديوان الحبوب حول ظروف استيراد باخرة محملة بأكثر من 31 ألف طن من القمح اللين المعالج بمواد سامة من شركة ليتوانية تعيش الافلاس ، حيث تبينت التحقيقات إن الشركة الموردة للقمح اللين تدعى لويس درايفوس، كانت تعرف حالة افلاس ما جعل الحكومة الإماراتية تستحوذ منذ أسابيع على 45 بالمئة من أسهمها ما طرح عدة تساؤلات حول المواد السامة الموجودة في القمح وما الهدف منها واشارت الخبرة التقنية التي أجريت على عينات من القمح اللين المستورد، فإن الأخير يحتوي على 4 مواد كيماوية سامة ، حيث حذر مفتشو النوعية على مستوى ميناء الجزائر من الشحنة المستوردة ورفعوا تقريرا للمديرية العامة لديوان الحبوب يمنعون توزيعه بصفته يشكل خطرا على الصحة العمومية ورغم ذلك فقد تم توزيع شحنات هامة من القمح اللين المستورد على تعاونيات الحبوب عبرالعديد من الولايات، ولم تتوقف إلا بعد تدخل من السلطات العليا ، حيث اشارت التحقيقات ان اطرافا كانت تسعى الى توزيع القمح واخفاء الجريمة ، هذا ومن شأن التحقيقات التي لم تتسرب بعد ان تكشف الاطراف المتورطة في الملف .

محمد بن ترار