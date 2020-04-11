في عيوب الخطاب النهضوي عند الجابري

بقلم: الوليد فرج

قبل ولوج للعمران الفكري للجابري ادعوكم للوقوف على تلك الإجابة سهلة، عن سبب وضع تمثال، أو تسمية مرفق عمومي أو نهج، مخلد لعين أو شخصية ما، وتتدرج هذه الرمزيات في الأهمية حسب أهمية الشخصية.

عندما تجد صورة شخصية على ورقة نقدية ، فأعلم أنه من المحاور التي دارت عليها أساسيات تأسيس ذلك المجتمع ، كما هو الحال بالنسبة لورقة عشرة دولارات التي رسم عليها وجه الكسندر هاملتون ويكفينا تبرير مركزية فكر هذا الرجل في الفكر و المجتمع الأمريكي مقولته التي أوردها كتابه أوراق فيدرالية : (في جميع أنواع المقولات هناك حقائق أساسية معينة أو مبادئ أولية عليها تعتمد المناقشات القديمة اللاحقة ، تلك الحقائق في ذاتها ، هي التي تتحكم في قبول العقل لأي فكرة أو ترابط فكري ، وحيث لا تتحصل هذه النتيجة ، فإن ذلك لا بد أن ينشأ إما عن بعض الاضطراب في الحواس المدركة أو من تأثير المصلحة الخاصة أو الهوى المتحامل).

لعل المقولات و مضامينها و محمولها الثقافي التي يعنيها الكسندر هاملتون ، هي ما نصطلح عليه ، بينة الخطاب ، و المتأمل في مشروع الجابري بجميع منجزاته يقف على رفضه المتراوح بين التكنية أو التصريح ، لطريقة تشاكل الخطاب العربي المعاصر .

يرى الجابري ان الخطاب المتعلق بمشروع النهضة، في بداياته ، لم يتأسس على محمول ثفاقي واضح المعالم ، وكان مجرد ردود فعل عن واقع البائس ، متلمسا الخلاص منه ، من استجلاب تجارب بعيدة عن أساسياته الثقافية ، دون تبييئتها (الوعي العربي بالمسافة الواسعة و الهوة العميقـة بين واقع السقوط او الانحطاط في الحياة العربية المعاصرة ، و واقع التقدم و إطراده في عالم آخر العالم الأوروبي) ، أن تركيز الخطاب النهضوي على مأساوية الواقع ، وتسليط الضوء على تقهقر مناحي الحياة على جميع الأصعدة ، و مقارنتها بتقدم العالم الأوروبي ، عطل من بناء مشروع نهضوي عربي أصيل به ، مما ولّد صراع بين مشروعين المشروع العربي الإسلامي مستلهما من النموذج العربي و تجلياته في القرون الوسطى ، ونموذج العالم الأوروبي ، مما أدى الى الفشل في بناء الحلم النهضوي الخاص به . فوقع في التناقض الذي بدد كل المجهودات البناءة ، رغم وحدة الهدف ، إذا تم إفراغ المنهج من الأدلجة ، و السير بالفكرة حول محور الأنسنه مما يمكن المشروع من خلق منطقة تحاقل بين فكرة (تطرح معادلة من طرفين متناقضين او متدافعين يراد إيجاد قيمة ثالثة تجمع بينهما : الدين و الدولة ، الإسلام و العروبة ، الجامعة الإسلامية و الوحدة العربية ، حقوق الأقليات و حقوق الأغلبية الديمقراطية و الأهداف القومية) أن الفشل في البحث عن تساوق آليات تخلق ارتباطا وظيفيا ينتهي باجتماع المتدفعات في منطقة التلازم الضروري المنتج للفعل النهضوي ، هذا التلازم الذي يجب وقايته من (قيما متعددة و متباينة بل متتاقضة و يجعل الخطاب يسقط في تناقضات لا حل لها بل يتحول إلى خطاب نقائض) .

البديهي أن البدايات الأولى تكون فلسفية ، وفي الغالب ، يتشرب الخطاب من معين الأفكار المؤسسة للخطاب الفلسفي ، هذا الأخير تناول إشكالية النهضة و بقي هو الآخر دون تحقيق طموحاته التي أتى بها ( لقد كان غياب العقل في أنواع الخطاب السابقة غيابا وظيفيا ، أنا في الخطاب الفلسفي فغيابه ماهويّ أيضا ، إن ما هو غائب هنا ليس المعقولية وحدها بل العقل ذاته ) مما يستعصى معه إنتاج أي فلسفة معاصرة .

لعل توظيف المحمول الفكري للتراث العربي الإسلامي توظيفا إيديولجي معرفيا ، مؤسسا لأطر أساسية لأي عملية عقلية كاثف من أدلجتها مما صنع من التراث كابحا حقيقا للمشروع النهضوي (أن الإيديولوجي في التراث العربي الإسلامي و في الفكر الأوروبي الحديث و المعاصر يقوم بالنسبة إلى الأيديولوجيا العربية المعاصرة مقام المادة المعرفية مما جعلها ذات طابع إيديولوجي مضاعف : توظيف إيديولوجي للأيديولوجيات ) . وهذا ما يجرنا إلى إثارة الجابري لفكرة هيمنة نموذج السلف ، كسلطة مرجعية تعتمد على توظيف الذاكرة ، لا العقل (ذلك ان المفاهيم في هذه الحالة ترتبط لا بالواقع الذي يتحدث عنه الخطاب بل بواقع آخر هو الذي يؤسس في الوعي و الوجدان ، النموذج السلف صاحب السلطة المرجعية الموجهة )

كما يرى الجابري أن الابتعاد عن مسألة نقد الذات المعرفية و التستر عن مثالبها و عيوبها المنطقية و المنهجية والنقص المعرفي عن طريق التجلبب بمعاني إيديولوجية مستنسخة من خراج المحيط الفكري ، يضفي على هذا العيب في الخطاب منعة عن النقد تحميها أساليب التعصب و القصي عن الواقع .(فإننا هنا في العالم العربي نفتقد إلى الحد الأدنى من المعرفة العلمية الموضوعية بالواقع الخد الأدنى الذي يشكل القاعدة التي تقوم عليها كل إيديولوجيات مطابقة و الذي يجعل الصراع صراعا إيديولوجيا فعلا وليس كلاما في الايدولوجيا التي تعرض نفسها على الساحة )

يمر الجابري إلى مسألة القياس الفقهي ، قياس الفرع المتولد من (الآن) و الأصل الكامن في التراث ، وهنا تكون مرجعياتنا خارجة عن الواقع المتزاحم بالمستجدات (في البحث عن قيمة ثالثة تجمع بين الأصل و الفرع و بكيفية عامة بين أي طرفين يمكن أن يقوم بينهما ترابط ما ، ومن هنا يطغى الطابع التوفيقي المهيمن على كل فكر قياسي ، يتم التعامل مع الأضداد أو مع أي عنصرين يقوم بينهما تعارض ما على أساس إيجاد صيغة جديدة تتحقق بينهما )

يمكن حصر مهاون الخطاب العربي الإسلامي عند الجابري ، فيما تم ايراده أعلاه ، ولعل تهافت الخطاب و ضعفه له أسباب موضوعية خارجية أخرى على رأسها مفاعيل النيوليبيرالية و تفاهاتها المؤسسة و العولمة الممركزة الممنهجة لعرض تثبيت أدوات الهيمنة داخل مجتمعات الأطراف ، قد تتاح لنا الفرصة لمحاولة التحقيق فيها .