في ضیافة أدغار موران

بقلم: احسن خلاص

قلّ أن تجد في خضم الضوضاء والهرج اللذين يعيش فيهما العالم اليوم من يلتفت إلى رأي الحكماء والفلاسفة الذين ينزوون عادة في ركن هادئ يتيح لهم التأمل والولوج إلى تساؤلات يغفلها عادة المستنفرون يوميا والمتسابقون ضد الساعة للتغلب على وباء كورونا. ولا يجد الحكماء فرصة أفضل من الحجر والإغلاق لممارسة الرياضة الفكرية المفضلة.

من بين هؤلاء اخترنا واحدا ممن ينطبق عليهم الوصف. إنه الفيلسوف أو المفكر الاجتماعي الفرنسي ادغار موران ذي ال99 عاما من العمر لنزعجه في خلوته بمنزله في مونبيليه.

ولأن العالم الافتراضي أتاح لنا البدائل عن مشقة السفر ومتاعبه للالتقاء به فقد استعنا بحوار شيق أجرته معه مجلة المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي واخترنا منه مقتطفات لعلها تفيد من أراد أن يشارك هذا الرجل المئوي في خلوته. ولأن كورونا الماكر اللعين كله منابع للعبر والدروس فإنه من الفضول معرفة الدروس التي يستخلصها فيلسوف من حجم إدغار موران.

تنطلق الرحلة مع موران من الأداة الرئيسية للصراع مع الوباء وهي العلم الذي استدعي وأقحم عنوة في الغرب ليحل بديلا عن جميع دروب تحليل وتفسير الظاهرة وإيجاد الحلول، هذه المهمة لا تخلو من تبعات على مصير العلم الذي سيخضع لتحولات في ذاته وفي علاقته بالحياة بعد أن يخوض في الرد عن جميع التساؤلات غير أن موران دعا البشرية إلى الكف عن جعل العلم ذلك الإله البديل، كما ساد الاعتقاد مع نهاية القرن التاسع عشر وطيلة القرن العشرين، فالعلم ليس تلك الخزانة المليئة بالحقائق المطلقة والتأكيدات التي لا تقبل الدحض كما يعتقد الناس.

هذا الاعتقاد الراسخ هو الذي يجعل الناس يطمئنون وهم يرون القادة والرؤساء محاطين بمجالس علماء لكن سرعان ما يتبدد الأمل ويحل محله الشك عندما يرون العلماء أنفسهم يعبرون عن آراء متباينة ومتناقضة أحيانا حول التدابير المتخذة والعلاجات المحتملة وصحة هذا الدواء أو ذاك وفترات التجارب العيادية وغيرها فالثقة في العلم لابد أن تنطلق عند موران من النظرة إليه من منطلق أنه يعيش ويتقدم بالاختلاف والجدل مثل ما أتاحته النقاشات حول دواء الكلوروكين من طرح السؤال حول البديل بين العجالة والحيطة.

وليست الاختلافات بين أهل العلم جديدة فقد احتدمت عند ظهور داء السيدا في الثمانينات من القرن الماضي فهي جزء حيوي وضروري من البحث العلمي. غير أن قليلا فقط من علماء هذا العصر من استأنس بأفكار كارل بوبر التي تنطلق من أن النظرية العلمية لا ترقى إلى ذلك إلا إذا كانت قابلة للدحض ومثله غاستون باشلار الذي نبه إلى تعقد المعرفة العلمية وتوماس كوهن الذي بين كيف أن تاريخ العلوم ليس سلسلة متواصلة فالعديد من العلميين يجهلون إسهامات هؤلاء الابستمولوجيين فيقعون في فخ الدوغمائية متناسين أن العلم جزء من الواقع الإنساني مثل الديمقراطية التي تتأسس على النقاش الفكري مع اختلاف بسيط هو أن أساليب التحقق في العلم أكثر صرامة. ومع ذلك يتأسف موران لكون النظريات الكبرى نحت إلى الدوغمائية إلى درجة أن مبدعين كبارا يجدون صعوبة في التعريف باكتشافاتهم. غير أنه بقي يأمل في يساعد هذا الظرف الذي نعيشه على تحطيم هذه المعتقدات.

وتوقف موران عند ما أفرزته الكارثة الصحية وما تبعها من إغلاق اجتماعي وحجر صحي ليعتبرهما مقدمات لأزمة حضارية بما تقتضيه من تغيير في السلوك والنظرة إلى الوجود على المستويين المحلي والعالمي. ويقترح موران أن ما يربط عناصر هذه الأزمة إنما هو الارتياب. فلا تملك البشرية أي يقين عن أصل هذا الفيروس ومختلف أشكاله ونوع البشر الذين يهاجمهم ودرجات فتكه. يضاف إلى ذلك أننا نعيش ارتيابا أكبر حول عواقب هذا الوباء على جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية.

والأدهى والأمر في نظر موران أننا ملزمون بقبول حالات الارتياب هذه والعيش ضمنها بينما علمتنا حضارتنا الحاجة إلى اليقين لاسيما في ما يتعلق بالمستقبل حيث تذهب بعض التصورات والاستشرافات المستقبلية إلى تحديد المآلات على المديين المتوسط والبعيد بدقة توحي بغياب أي عناصر مفاجئة. غير أن مجيئ هذا الفيروس قد يمكن من تغيير هذه النظرة اليقينية ويعيد لمبدأ الارتياب مكانته فلا يمكن لأي شكل من أشكال الضمان الاجتماعي أن يضمن لنا بأن لا نصاب بمرض أو أن نعيش حياة عائلية هنيئة. ومع ذلك نحاول أن نحيط أنفسنا بأقصى حد من اليقينيات بينما الحياة إبحار في الارتياب.

غير أن الارتياب لا يعني العيش في قلق دائم بل أن نألف انتظار أحداث كارثية فالوباء الذي نعيشه اليوم ناتج عن تدهور بيئتنا البيولوجية وعلينا أن نستعد لكوارث عديدة. هذه فلسفتي يقول موران: “انتظر ما لا ينتظر”. لقد بدأ ينشغل بمصير العالم منذ أن قرأ لهايدغر في 1960 وأدرك أن مسار العولمة قد يضر أكثر مما ينفع ولاحظ أن اللهفة نحو التطور التقني والاقتصادي والتعطش للربح الذي غذته الليبرالية الجديدة صار مهلكا وداعيا إلى أزمات متنوعة.

إلا أن الأزمة الحالية قد تساهم في تغيير نمط سير المؤسسات وتخرجها من السلّمية السلطوية نحول التسيير التشاركي بفضل تعميم العمل عن بعد كما يمكنها أن تسرع في الإنتاج المحلي بإتاحة العمل للحرفيين والتجارة الجوارية وبالموازاة سينتعش التضامن مثل ما يحدث اليوم في المستشفيات التي استعادت تعاطف الناس ثم أن الحجر يمكن أن يشكل فرصة للابتعاد عن الثقافة الصناعية في مجال الاستهلاك والتغذية الذي نعرف عيوبه. غير أنه للأسف، يقول موران، لا يمكن الحديث اليوم عن تضامن إنساني عالمي بالرغم من أننا كنا كبشر وفي كل البلدان في مواجهة المشكلات ذاتها تجاه تدهور البيئة والكوارث الاقتصادية. وبما أننا في حجر من نيجيريا إلى نيوزيلاندا علينا أن نعي أن مصائرنا مرتبطة، شئنا أم أبينا، فقد آن الأوان لننعش إنسانيتها، ومادمنا لا نرى الإنسانية أمة يوحدها المصير لا يمكن أن ندفع بالحكام نحو التجديد. فالحجر وإن شكل عائقا للكثير منا فإنه فرصة للتفكير مليا حول ما في حياتنا من زبد فيذهب جفاء ونترك في الأرض ما ينفع الناس. وأن نعي تلك الحقائق الإنسانية التي نعرفها كلنا غير أنها مكبوتة في لاوعينا، مفادها أن المحبة والمودة والتكافل والتضامن هي من تصنع جودة الحياة.