في ذكرى رحيل رائد الوجودية العربية عبد الرحمن بدوي

بقلم د/أحمد سليماني*

ولد عبد الرحمن بدوي سنة 1917 في قرية من قرى الريف المصري. وبعد نيله شهادة الباكالوريا سنة 1934 التحق بكلية الآداب بجامعة القاهرة وتخصص في دراسة الفلسفة. تتلمذ وقتذاك على كبار الأساتذة المصريين من أمثال الشيخ “مصطفى عبد الـرازق” والدكتور “طه حسين” الذي تولى الإشراف على رسالته في الدكتوراه. كما تتلمذ أيضا على بعض الفلاسفة المعاصرين من الغرب، منهم الفيلسوف الفرنسي “أندريه لالاند” الذي أشرف على رسالته في الماجستير، وكذلك فيلسوف العلم “ألكسندر كويريه”. وهناك من الأساتذة من ساهم بصفة غير مباشرة في تكوينه كالمستشرق الفرنسي المشهور “لويس ماسنيون” والمستشرق الألماني “بول كراوس” .

في سنة 1949 صار عبد الرحمن بدوي أستاذا مساعدا بقسم الفلسفة بكلية الآداب في جامعة القاهرة، ثم انتقل إلى جامعة إبراهيم باشا الأول – عين شمس حاليا- وكان ذلك في عام 1950، حيث أنشأ فيها قسم الفلسفة وتولى رئاسته. ومن أشهر الذين درسوا الفلسفة على يديه وأصبحوا فيما بعد نجوما ساطعة في سماء الثقافة العربية المعاصرة، محمود أمين العالم وفؤاد زكريا وعبد الغفار مكاوي وأنور عبد الملك وأنيس منصور وغيرهم.

وفي عام 1966 ينقطع بدوي عن التدريس في جامعات مصر بصفة نهائية، ليتحول إلى أستاذ زائر في جامعات كل من ليبيا وإيران والكويت وفرنسا. وكانت باريس هي التي طاب له المقام فيها واختارها أيضا بعد تقاعده إقامة دائمة له، فعاش فيها وحيدا متوحدا في صومعة الفكر، عازلا نفسه عن الناس، لم يشأ أن ينشغل بالأسرة والأولاد، لأنه آثر التفرغ للعلم والبحث العلمي، واهبا حياته كلها لدراسة الفلسفة، عاكفا على تأليف الكتب كتابا تلو الآخر، فأصبح بذلك أغزر أهل زمانه تأليفا وإنتاجا.

تجاوزت مؤلفاته المائة والعشرين، هذا بالإضافة إلى مئات المقالات والأبحاث التي ألقاها في المؤتمرات العلمية الدولية، باللغات: العربية والفرنسية والألمانية والانجليزية والاسبانية. وهناك من ذهب إلى أنه ألّف ما يقرب من مائة وثلاثين كتابا، بين مترجمات ودراسات وتحقيقات ومؤلفات إبداعية، وهناك من رأى أنها تفوق المائة والخمسين. وبفضل هذا الكم الهائل من المؤلفات صار يطلق على صاحبها بـ:”الفيلسوف المؤسسة” و”الفيلسوف الشامل” .

لم يترك بدوي بابا من أبواب الفلسفة إلا وطرقه، فقد كتب في الفلسفة اليونانية، ربيعها وصيفها، شتائها وخريفها. واهتم كذلك بالفلسفة في العصور الوسطى والحديثة والمعاصرة. وأحاط علما بكل تاريخ الفلسفة وتعمق في مذاهب الفلاسفة المختلفين. وكان كل ذلك متزامنا مع تأليفه في الفلسفة العربية الإسلامية بالبحث والترجمة لدراسات وأبحاث المستشرقين وكذلك بتحقيقه لنفائس مخطوطات التراث العربي الإسلامي. وفي غمرة هذا كله، اهتم وعنى بالترجمة عن اللغات الأوربية التي يتقنها ويجيدها، فتنوعت بذلك ميادين الترجمة من الفلسفة إلى الأدب العالمي، واضعا بذلك مشروعه الذي لم يكتمل والذي سماه بترجمة الروائع المائة، وهي سلسة تضم ترجمته لبعض كنوز الأدب الغربي قديمه وحديثه، منها مثلا: “الديوان الشرقي” و”فاوست” للألماني غوته، و”دون كيشوت” للإسباني سرفنتس و”تراجديات سوفكليس” ومسريحات لوركا وبريشت وغيرها.

ومؤلفات بدوي تسير في ثلاثة اتجاهات: الأول هو المؤلفات المبتكرة الذي يعبر فيها صاحبها عن مذهبه في الفلسفة، مثل: “الزمان الوجودي” و “مشكلة الموت في الفلسفة الوجودية” و”هل يمكن قيام أخلاق وجودية”. والثاني هو عرض الفكر الأوربي على القارئ العربي، والثالث هو الإسهام في دراسة الفلسفة الإسلامية. وهكذا درج عبد الرحمن بدوي على تقسيم أعماله إلى ثلاث جبهات، وهي: المبتكرات، فالدراسات الأوربية أو خلاصة الفكر الأوربي، فالدراسات الإسلامية. غير أن هناك جبهة رابعة، تبدو بدرجة أقل من الجبهات الثلاث الأولى، ذلك لأنها خارجة عن حقل الدراسات الفلسفية، كالشعر والرواية مثل ديوانيه “نشيد الغريب” و”مرآة نفسي ” وفي أدب الرحلات : “الحور والنور” وفي الرواية:” هموم الشباب”.

لم تلق التيارات الكثيرة الوافدة من الغرب قبولا من بدوي، ولا حتى من التيارات الدينية التقليدية أو الإصلاحية، فراح يرفضها جملة وتفصيلا، لأنها غيبت ذلك الينبوع الدافق للوجود، ألا وهو الإنسان، وهذا ما حدا به إلى البحث عن تيار آخر يكون لسان حاله: “من الإنسان وبالإنسان وإلى الإنسان”، وبالتالي البحث عن النزعة الإنسانية. وبهذا يمكن إدراج مشروع بدوي الفكري والفلسفي في النزعة الإنسانية بوصفها الخيط الناظم الذي يشد أعماله الفكرية الغنية والمتنوعة في مجال الفلسفة والأدب، وكذلك بوصفها المشروع الحضاري الذي كان يروم تأسيسه في الفكر العربي المعاصر وذلك من خلال تبنيه للفلسفة الوجودية بحسبانها نزعة إنسانية. ونزعة بدوي الإنسانية الوجودية لم تكن مبتورة الصلة عن السياق التاريخي والحضاري الذي نشأ فيه، فقد تأثر بالأوضاع الاجتماعية والسياسية والتقلبات العالمية التي عايشها وعاصرها، ولا شك في أن هذه الظروف مجتمعة قد ساهمت في تحديد مساره الفكري.

يعد عبد الرحمن بدوي رائد الوجودية في الفكر العربي المعاصر، ويرى أن فلسفته هي الفلسفة الوجودية في الاتجاه الذي بدأه هيدغر، -وان كانت حسب رأينا- وجوديته أقرب إلى كيركغارد وسارتر منها إلى هيدغر. لقد دافع بحرارة عن اختياره الوجودية واعتناقه لها منذ أربعينيات القرن الماضي. لقد كانت هي الفلسفة التي كان يبحث عنها، ذلك لأنها « فلسفة تحيا الوجود وليست مجرد تفكير في الوجود». واختياره لها دون غيرها من الفلسفات له ما يسوغه، ففضلا عن كونها أكثر الفلسفات اهتماما بالإنسان، فقد وجد فيها ما يحقق ويلبي ما لديه من ميول نحو الذاتية والفردية والحرية. إن ما دفع بدوي إلى الوجودية هو اهتمامها بالإنسان قبل كل شيء، فالوجودية ليست فلسفة غربية أو غريبة وإنما هي بالأحرى نزعة إنسانية تبحث بشكل أساسي أزمة الوجود الإنساني من خلال التركيز على بعض المسائل مثل: الموت والوجود والعدم والحرية والقلق والاغتراب وغيرها، وهي كلها مسائل كانت وستظل تؤرق الإنسان مند الزمن الغابر إلى وقتنا الراهن، فالوجودية ابنة الإنسان دونما اعتبار للزمان والمكان، وهذا ما كان يرمي إليه رائد الوجودية العربية.

كما يكون بدوي قد عثر أيضا في الوجودية على الخيط الذي يربطه بأصوله العربية، أي بما يتصل بالحضارة العربية، مما يدل على أن الوجودية -في بعض أصولها وجذورها-، ليست غريبة عن الروح العربية. فهي أقرب الفلسفات إلى الروح العربية أو العقلية العربية. لقد أراد عبد الرحمن بدوي « إقامة وجودية عربية راسخة الدعائم متينة القواعد»، ولهذا اهتم بالبحث في التراث العربي الإسلامي ليكتشف فيه عناصر وجودية، وهذا ما وجده بالتحديد في التصوف الإسلامي، فراح في محاولة أصيلة إبداعية يحدد نقاط التلاقي وأوجه التشابه بين الوجودية والتصوف الإسلامي.

لم يكن عبد الرحمن بدوي مجرد ناقل أو شارح للفلسفة الوجودية، بل كان صاحب مشروع حضاري، ولم تكن نزعته الوجودية رجعا للصدى، وإنما كانت أداة أو وسيلة للتعبير عن الهموم والمشكلات الثقافية والفكرية التي عاصرها، وبالتالي فنزعته الإنسانية الوجودية كانت وثيقة الصلة بالواقع العربي بمختلف أزماته، كما أن الوجودية وما تتضمنه من مفاهيم كالحرية والذاتية والفردية أراد بها التعبير فلسفيا عن رفضه للشمولية والطغيان وعن كل ما من شأنه أن يصادر حرية الفرد.

كان بدوي قد أصدر وهو في خريف العمر مؤلفات إسلامية باللغة الفرنسية، خصصها للدفاع عن الإسلام، منها كتاب:”الدفاع عن القرآن ضد منتقديه الصادر سنة 1989 وكتاب “الدفاع عن حياة النبي محمد ضد مهاجميه” الصادر سنة 1990. وقد أثارت هذه المؤلفات جدلا كبيرا ولغطا واسعا في أوساط المهتمين بالفكر الفلسفي العربي المعاصر، كيف لا وهو الذي اتهمه بعض الدارسين بالإلحاد والتجديف وصنفوه ضمن الوجوديين الملحدين. كما أن هناك من عزا ذلك إلى فراره من الفلسفة إلى الإسلام، وتوبته النصوح من الفلسفة الوجودية.

بيد أن اهتمام بدوي بالإسلام والفكر الإسلامي لم يكن في أواخر حياته، بل كان في وقت مبكر جدا، فدراساته في التراث الإسلامي تفوق بكثير دراساته في الفلسفات الغربية، ولاسيما تلك التي عرض فيها الفلسفة الوجودية. أما دفاعه عن الإسلام فقد كان أيضا في بواكير حياته، ويكفي أن يعود القارئ إلى كتابه “الوجودية والإنسانية في الفكر العربي” ليجد فيه محاضرة كتبها في الأربعينيات من القرن الماضي عنوانها: “المعنى الإنساني في رسالة النبي”، ففيها تكلم بشكل مستفيض عن رسالة نبي الإسلام وعن جوانبها السياسية والروحية، كما تحدث عن عالمية الرسالة المحمدية، مبينا خطأ الكثير من المستشرقين في فهم حقيقتها لينتهي في الأخير إلى أنها رسالة إنسانية ذات مصدر إلهي، هذا فضلا عن إشادته بسيرة النبي وسيرة أصحابه.

وإذا كانت الكتب الإسلامية الأخيرة لبدوي قد أفصحت لدى البعض عن توبة وندم ورجوع إلى الله، فإن كتابه ” سيرة حياتي” وهو من أواخر كتبه والصادر سنة 2000، أي بعد كتابي الدفاع عن القرآن والدفاع عن حياة النبي، لا نجد فيه -لا تصريحا ولا تلميحا -ما يفيد أنه كان ضالا فاهتدى أو أنه تاب وندم. فالقارئ لسيرته يلاحظ أنه قد شذ عما هو سائد ومألوف في التراجم والسير العربية، التي غالبا ما تعرض لنا قصة الهداية والتحول من الضلال إلى الهدى، أو من الشك إلى نور اليقين، بل بالعكس أصر بدوي على اختياره الوجودية ولم يتراجع عنها قيد أنملة، ودليلنا على ذلك، تلك الفقرة التي صدر بها كتابه:” سيرة حياتي” حيث يقول وبنبرة وجودية واضحة لا لبس فيها:«بالصدفة أتيت إلى هذا العالم، وبالصدفة سأغادر هذا العالم…وواهم إذن من يظن أن ثم ترتيبا أو عناية أو غاية. إنما هي أسباب عارضة يدفع بعضها بعضا فتؤدي إلى إيجاد من يوجد وإعدام من يعدم».

ويبدو أن بدوي يميل إلى الجمع بين الأضداد ويتسع فكره إلى التجربة الإلحادية، ويستوعب بإخلاص التجربة الإيمانية، نراه قلقا متوترا، مترددا بين الإيمان والإلحاد، متأرجحا بين العصيان والإيمان، بين الثورة والإذعان. وما يفصح لنا عن تردده وتذبذبه قوله في ابتهال له: «أنا موحد وفي توحيدي حيوية الوثنية، بل أنا وثني، وفي وثنيتي صفاء التوحيد، توحيدي حرية الخالق بإزاء المخلوق، أما غيري فتوحيده عبودية المخلوق للخالق، الخالق والمخلوق سواء». ويبدو في ابتهاله هذا، أنه يجمع بين التوحيد والوثنية ووحدة الوجود، فصار قلبه قابلا كل صورة، مثله مثل شيخ الصوفية الأكبر محي الدين ابن عربي، الذي اتسع قلبه لكل الأديان ،التوحيدية منها والوثنية.

ويبدو في تصورنا أن تردد بدوي بين الإيمان والإلحاد وتذبذبه بينهما يستند إلى تجربة ذاتية أو خبرة حية قوامها التوتر الحاد، بمعنى أنه يقف بين طرفين متناقضين ومتقابلين، ليعيش التوتر الحاد القائم بينهما، دونما رفع أو إزالة لأحدهما، وهكذا من دون أي خلاص من شأنه أن يقضي على عنف ذلك التقابل، وقشعريرة توتره، وغير ذلك يعني خيانة التجربة الوجودية الحية التي تبدو قريبة الشبه من التجربة الصوفية. وبدوي نفسه يريد أن يعيش هذا الاستقطاب أو هذا التوتر الحاد بين الإيمان وعدم الإيمان، وهذا حسب ما يقتضيه منطقه الوجودي القائم على جمع العواطف المتقابلة في وحدة متوترة، مثل الألم السار والحب الكاره والقلق المطمئن وغيرها.

توفي عبد الرحمن بدوي يوم 25جويلية/يوليو 2002 في أحد مستشفيات القاهرة بعد عودته من فرنسا، وهكذا رحل موسوعة الفلسفة عبد الرحمن بدوي تاركا وراءه تراثا فكريا غزيرا وإنتاجا علميا وفيرا يشهد بحق على سعة علمه وعظيم جلده. ولا شك في أن آثاره الذائعة أورثته شهرة في حياته وحتى بعد مماته، كما أبقت على ذكره في الشرق والغرب.

* أستاذ فلسفة بجامعة اكلي محند الحاج البويرة