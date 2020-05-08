في دستورية قانون 05/20 المتعلقة بمكافحة الكراهية

بقلم: الوليد فرج

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الكراهية طاعون المشاعر ، تأكل الكاره و المكروه ، وتحفر الخنادق عرض دروب التواصل و سبل الالتقاء ، تيار جارف إلى قاع الشقاق ، و مشاعر انسحابية وانعزالية تولد العداوة والنفور ، تجاه موضوع أو شخص أو مجموعة ، وقد يشتد خطر سلوك الكراهية ، إذا اقترن بالتحريض أو الدعوة . غير حساسية هذا الموضوع تكمن في ارتباطه بحرية التعبير . مما أوجب على التشريعات التي تصدت إلى تجريم سلوك الكراهية ، الاستئناس بما ورد من مفهوم و مصطلح في المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، لذا نرى لزاما و جوب التضييق في ضبط مفهوم الكراهية لسد الباب عن التطبيق التعسفي لتلك القوانين .

لعل المصطلحات التي حقولها ذات التماس بجريمة التحريض على الكراهية ، يزيد من غموض مجال التجريم ، قد يولد أنواع جديد من القيود على حرية التعبير غير واردة في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية .

إن المرجعية الدولية في تجريم خطاب الكراهية تثبتها المادة 20 من العهد الدولي ، وبالإضافة إلى المادة 04 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، كما أكدت اللجنة المعنية لحقوق الإنسان في التعليق رقم 34 على أنه و باستثناء الحالات المعنية المنصوص عليها في الفقرة 02 من المادة 20 من العهد ، و يعتبر معارضا للعهد ، حظر إظهار قلة الاحترام للدين أو نظام عقائدي آخر ، بما ق

في ذلك قوانين ازدراء الأديان ويجب أن تكون تلك الحالات متمشية مع الشروط الواردة في أحكام الفقرة 03 من المادة 19 من العهد فضلا عن المواد : 02 و 05 و 17و 18 و 26 منه . وفي ضوء هذه الأحكام وجب التمييز بين ثلاث أنواع من التعبير المتضمن لسلوكات الكراهية :

– التعبير الذي يشكل جريمة قائمة الأركان .

– التعبير الذي لا يستحق العقاب الجزائي وإنما يكون مصوغا لدعوى مدنية أو عقوبة إدارية .

– التعبير الذي لا يستدعي أي عقوبة جنائية أو مدنية أو إدارية مع كونه مثيرا للقلق بشأن التسامح و التأدب و احترام حقوق الآخرين .

ويبقى المفهوم المحوري للكراهية ما تضمنته المادة 20 من العهد ، من مصطلح و مفهوم. في قولها ( ..أية دعوة الى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف ..)، قد يكون أحسن ما ستأنس و يسترشد به ، لذا وجب على أي قانون تحديد مفاهيم المصطلحات الرئيسية في التجريم : كالكراهية . العداوة . العنف . الدعوة . التحريض …

وفي هذا الصدد لا يوجد كمرجع تأسيسي للمشرع الجنائي (كمبادئ كامدن) المتعلقة بحرية التعبير و المساواة ، للاستعانة بما تضمنته من توجيهات و مبادئ .

و فقا للمبدأ الثاني عشر (12) من هذه المبادئ ؛ يجب أن توضح الأنظمة بشكل صريح أو عبر تفسير رسمي إن كلمتي (الكراهية) و (العداء) : تشيران إلى مشاعر قوية و غير عقلانية من الازدراء و العداوة و البغض تجاه المجموعة المستهدفة . وأن كلمة (دعوة) تعني وجود نية للترويج البغض ، و الكراهية للفئة المستهدفة ، بطريقة علنية ، وان كلمة (تحريض) تشير إلى التصريحات حول مجموعات القومية و العرقية أو الدينية و التي تؤدي إلى خطر وشيك لوقوع التمييز أو العدائية أو العنف ضد أشخاص ينتمون إلى هذه المجموعات .

كما أن أي قانون يسعى إلى تجريم الدعوى لخطاب الكراهية والوقاية منه ، عليه الأخذ بعين الاعتبار التعليق العام رقم 34 والتوصية العامة رقم 15 الصادران عن اللجنة الدولية المعنية بحقوق الإنسان و لجنة القضاء على التمييز العنصري .

يبقى مناط التجريم و العنصر الأساس في سلوك الكراهية هي الحدّة كمحور رئيس تدور حوله المعايير المحددة بدقة للقيود التي ترِد على حرية التعبير و تحدد التحريض على الكراهية لتطبيق المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية.

يتبع ..