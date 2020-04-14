في خطاب (التفاهة)، و مشاهير و توافه ‪F.B‬

بقلم: الوليد فرج

قد يكون من مثالب تلقي فروض الديمقراطية ، التي لا يُتخيل تأسيسها خارج التعددية و الاختلاف ، الموجب للتسامح بمفهومه العميق العاكس للحداثة السياسية الاجتماعية ، والذي يتمحور خارج التنازل ويتعداه إلى قَبول الآخر، لهدف عقلنة ظاهرة الاختلاف .

ولدت لعبة الاختلاف، مع المغاير ، في مضامير السياسية ،في الديمقراطيات الناشئة ، أدوات و خطاب بعيد عن الفعل السياسي ، ولدت أمراض أصابت جسد المجتمع في بنيوته ، مما نتج عنه ، الزهد ومهاجرة الشأن العام . وانحصار المواطنة داخل الهم الفردي .

تفاهة الخطاب :

لعل التذكير بما كتبناه سابقا حول محورية الخطاب المبني على السوق المنطقي للحجاج في العملية السياسية يعتبر من أساسيات عقلانية الفعل السياسي ، واستحضرنا في ذلك (الجاحظ أنموذجا) ، لكن أسمعت لو ناديت حيا.

إن التفاهة اليوم داخل الخطاب الفكري السياسي ناهيك عن تسطيحه و سمجه ، في غالبها تهدف اليوم إلى حشد الآخر و استقطابه و تجنيده ، لمآرب شخصية ضيقة قد تكون مادية أو معنوية ، بينما الأصل المنطقي ، يتجلى في وجوب تعليم المتلقي ملكة (اللااعتناق) بترك مسافة بين النفس والرأي ، وتجنب التعسكر داخل معسكر فكري ، ويبقى هذا الرأي نخبويا متفلتا من التحقيق لضعف التكوين الفكري السياسي وسط العوام ، الذين جبلوا على الانجراف العاطفي لاسيما في الموضوعات الوجدانية (الاثنية . العصبية . الدينية …) .

لعل من بين المنافذ التي يخرج منها الخطاب من ضحل التفاهة ، هو اعتماده على الأساسيات الموضوعية المتعلقة بموضوع الخطاب ذاته و ذاتية تتعلق بشخص السياسي الخطيب التي تنتج الإقناع و التي لخصها سقراط في ثلاثة مرتكزات :

العقلانية (‪logos) : أن يكون موضوع الخطاب يعالج الأشياء التي يمكن إدراكها بالحواس ، بحجج و شواهد مجسدة ملموسة البعيدة عن ، تجريد الميتافريقيات .

المصداقية (‪ethos) : وهي سمة ذاتية تتعلق بشخص الخطيب و توجهاته ، ومدى اطلاعه على الهم الجماعي و طموحاته .

العاطفة (‪pathos) : هنا الخطاب يجب أن يتضمن في موضوعه لغة عاطفية تحرك عواطف ومشاعر المتلقي لاستمالته ، و في الغالب تكون بأسلوب قصصي يعتمد في الخطاب الديني ، الزاخر بمثل هذه الموضوعات (‪methos) ، والذي نراه يدفع في الغالب إلى الانغلاق العصبي داخل أسوار دوغمائية ، يؤمن من بداخلها احتكاره للحقيقة ، ورفض ما سواها .

يستند إغفال هذه الأسياسيات في الخطاب إلى لغة يصطلح عليها في الغالب لغة الخشب ، التي تتمظهر بخطاب تحصيل الحاصل و اجترار إنشائيات جوفاء مثخنة بزوائد المعنى ، لا تأتي بجديد ، (المقصود بهذه اللغة الخطاب الأجوف الصالح لكل زمان و مكان الذي هو في حقيقته فن لا يحذقه – عكس ما يُظّن- إلا قلة من الناس ) أنظر عبد الفتاح كليطو . أنبئوني بالرؤيا .

و لا تخرج لغة الخشب اليوم ، عما رصده مالك بن نبي و بينه في قوله : (لكم رأينا أناس يتصدرون الحياة العامة ، فيتناولون الأشياء لمجرد التفاصح و التشدق بها ، لا لدفعها ناشطة في مجال العمل ، فكلامهم هذا ليس إلا ضربا من الكلام ، مجرد من أي طاقة اجتماعية ، أو قوة أخلاقية ، على الرغم من إن هذه القوة هي الفيصل الوحيد ، بين المواقف الفعالة المادية و الأخلاقية) .

إن الشيء يولد من نقيضه و ضده ، نلاحظ أن مرد احد وجوه التفاهة في الخطاب هو التسطيح و التتفيه و التبسيط ، الذي ولد من التعقيد التافهة أيضا ، الذي يسعى إلى تلافي مظنة غياب أصالة الفكر ، لدفع شبهة السطحية عنه فيسعى إلى تحقيق العمق هذا الأخير الذي صار داخل مجتمعنا المتهرئ موضوع تنكيت .(هرب من الحبس طاح في بابه). و يصوغ لي في هذا الصدد القول مع هنري ارفون :(نشاهد ازدهارا موصولا لأساطير الجوفاء ، ولأهواء جمعية غير معقولة ، ولتزييفات عقائدية دامية ، ثم مذاهب عابرة تطرح نفسها على أنها حقائق مطلقة ، وتزعم بهذا الاعتبار ، أنها توجه حياة البشر ، وهي وليدة فكر التجمع ، وتحمل علاماته : التبسيط الذي هو عدو لكل إرهاف ولكل احتياط) . هنري ارفون . فلسفة العمل.

إن هذا الرهق في الخطاب ، يشي بتفاهة البنية العقلية الاجتماعية السياسية ، التي نبتت داخل بيئة مرهقة اجتماعيا ، هشة البينان الفكري ، ضعيفة التكون الأخلاقي الجمعي ، تافهة في دوائر تقاطع الممارسات الاجتماعية المشتركة ، منغلقة على فردانية دوغمائية ، مسجونة داخل ذاتوية مرضية ، زادها بروز العقل الجمعي الذي تشكل داخل الشبكات التواصل الاجتماعي ، تافهة . بجعل الكثير من الفاشلين مشاهيرا يظهرون بمظهر النجاح و خلقت منهم رموزا ، يبقى عبء المسؤولية هنا على المجتمع الذي يصنع التفاهة من خلال هؤلاء ليعود ويرفع عقيرته يشتكي منها . دافعا ثمن غلقه لأبواب النجاح الحقيقية .

إن التصدي للتفاهة اليوم وعلى جميع الأصعدة ، لا يكون الا بالتصدي للتافهين ، بجميع الوسائل الأخلاقية و الاجتماعية ، من فضحهم أساليبهم التافهة و لغتهم العطنة ، و التضييق عليهم ، بحصر نشاطاتهم ، و كشف حقيقتهم و إبعادهم عن الفضاءات العمومية ، و تحديد تواصلهم بالتحذير من خطر رطائن عفونتهم على المجتمع الذي يسعون إلى نخر بنيته من خلال بثهم المتواصل للهزل التافه . بالموازاة لذلك يجب رجوع النخبة الحقيقية للاستيلاء على الفضاء العمومي بشتى أنواعه ، لهدف تنفيذ برنامج ثقافي إصلاحي حقيقي ، يرتكز على الضدية لمنظومة التفاهة السائدة اليوم ، و إنقاذ المجتمع بكل فئاته البريئة التي تورطت في التهافت حول التتافه ، بسبب فراغ المحيط من وسائل الجدية ، للبناء الحضاري ، و الأمل يبقى معقودا في إعادة معالجة تربة و جذور شجرة السياسة ، و سقيها من جديد بماء برنامج إصلاحية تنتجها عقول. نظيفة حقيقية ، و تجذيب أغصانها الميتة . و دون ذلك خرط القتاد ، فخريف السياسة لا يأتي على شجرة السياسة فقط بل معه تتساقط أوراق جميع الأشجار و تتعرى كل الأغصان على حد قول أحمد أمين .