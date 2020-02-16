في حال لم تفرض السعودية التأمين الصحي على الحجاج هذه هي تكلفة الحج لعام 2020

حسبما تناقلته مصادر رسمية من البعثة الجزائرية المكلفة بكراء العمائر وغيرها من الخدمات الخاصة بخدمة الحجاج في البقاع المقدسة، أن تكلفة الحج للموسم الجاري لن تعرف ارتفاعا كبيرا.

وذلك بعد المفاوضات الجيدة التي قادتها أعضاء البعثة، من خلال تأجير العمائر بأسعار مقبولة جدا مقارنة مع المواسم الماضية.

و حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية ،ان التكلفة لن ترتفع مقارنة مع الموسم الماضي في حال لم يفرض

عليهم التأمين الصحي، وفي حال تم فرضه من قبل السلطات السعودية، فإن الأسعار لن تتجاوز 60 مليون سنتيم

باحتساب سعر التذكرة لن تعرف هي الأخرى زيادة. حيث أن أصحابالوكالات السياحية،

تفاوضوا كغيرهم من أعضاء البعثة من دون أي شروط مسابقة، باستثناء تحديد السعر المرجعي.

كما منحت لهم الحرية والحق في إيجار فنادق 5 نجوم لحجاج الرفاه. وبلغت تكاليف الإيواء لوحدها، خلال

موسم الحج 2020، 25 مليونا، من خلال عقود الإيجار التي أمضت عليها البعثة والوكالات السياحية، من دون

احتساب الإيواء بالمدينة المنورة، وكذا على مستوى المشاعر المقدسة «عرفات ومنى»، فضلا عن النقل وتكاليف

الإعاشة التي تتكفل بها شكارة أخرى مختصة في المجال. وبخصوص حجاج VIP، قال ذات المصدر، إن الديوان

سمح بإيجار فنادق بـ5200 ريال سعودي، في حين لا يقل سعر السرير بالفنادق الراقية 5 نجوم عن 9 آلاف ريال، بما يعادل 45 مليون سنتيم.