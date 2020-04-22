في الوقاية من الرداءة و التفاهة

بقلم: الوليد فرج

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إن بوتقة الإنفجار الإعلامي ، التي نتماوج في خضمها ، جراء التطور المتدفق المتسارع في تكنولوجيات الإعلام و وسائل الاتصال ، بلغ إلى ما يحلو للبعض تسميته لحظة (البووم) ، التي لا يكاد يصلنا منها ، إلا دخاخينها التى أغشت البصائر الإعلامية و الشظايا التي أدمت الأخلاق المهنية و الاجتماعية ، و التفاهات التي خلخلت الكثير من المثل ، و فتحت نوافذ القلاقل على ثوابت الهوية ، التي وجدت ضعف الحصانة الأخلاقية الاجتماعية ، عاملا داعما لسمة التداول الاسفيري الأفقي ، مما جعل انتشارها سيالا .

إن الأوضاع التي مرت على المجتمع الجزائري ، منذ فشل عمليات إعادة الهيكلة الاقتصادية ، و وما صاحبه من افلاس شامل مع المرور الهجين المستعجل ، إلى التعددية التي لم تتعدى العددية ، أدخل البلاد في تردي سياسي أدى إلى الدخول في أتون صراع دموي ، خلفت ضعف و هوان عمّ جميع الأصعدة و المجالات ، تكسرت في ظله عدة مبادئ أساسية داخل المجتمع ، ليرث هذا الوضع المزري عن جيل الظلام ، جيل ما بعد الأزمة الذي نشأ في الخوف ليأتي جيل مهزلة .

جايل الجيل المهزلة انفجارات العصر الرقمي وتطوراته ، و واكب المعاني المستحدثة و المفاهيم الجديدة التي أسس لها التداول الرقمي الأفقي ، و غامر في مخاطر الفضاء المفتوح المتفلت من الرقابة ، العابر للحدود ، مشكلا ايكولوجيا سيبرانية لا تعترف بالمعايير التقليدية .

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الايكولوجيا السيبرانية

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(هي الترابط الوجودي الوظيفي لمجموع الشروط الحيوية الأساسية الموضوعية التي توفر الظروف الأصلية للخلق السيبراني أو استنباته) داخل عالم النقطة الالكتروني ، والتي في الغالب – في موضوعنا – تتغذى من الرهق الاجتماعي .

إن الملاحظ أن البيئة الاسفيرية و تداولاتها ، يقف على مجموعة من الملامح و الموصفات التي يتشكل ، فيها السلوك السيبراني :

– الانحطاط و الوضاعة : يجنح إلى الإسفاف الكثير من الفاعلين السيبرانيين في تناول الموضوعات العمومية ذات الاتصال بالشأن العام لا سيما السياسي منه . وفي الغالب يكون الفاعل السيبراني هنا ذا ميول إيديولوجي سياسي غير ناضج ، مما يولد احتكاكات بين الأنداد التي تنتهي إلى التسقطات القبيحة .

– التهافت السيبراني : هو اتجاه الحركة السيبرانية التفاعلية نحو التفاهة و السخرية. الفارغة ، و التي تهدف إلى البحث عن إغراءات تكاثف التفاعل و نسب الانبساط وسط الفئات الضعيفة ، التي تخلق في نفسية الفاعل السيبراني ، ضرب من الراحة النفسية ، يتشكل تدريجيا من خلاله آليات لدفع الإحساس بالنقص ، وخلق أوضاع وهمية ، لفرض الذات المتعبة ، المفتقرة واقعيا لأدوات تحقيق رغباتها و طلباتها و طموحاتها الواقعية .

– سراب الرمز و ترميز الرداءة : إن ظاهرة الاستقطاب الافتراضي و التمحور في العموم ، يكون حول مواضيع التسقط و التفكه السمج ، و صناعة المزاح التافه، مما يولد معه الكائن الرقمي الرمز ، الذي يعتبر ابرز وجوه ترميز الرداءة التي بالتتبع من اساسيات الوجود السيبراني (رمز محترف التفاهة السيبراني)

– خط نشاط الرداءة السيبرانية : يصوغ لي تحديد معنى خط نشاط الرداءة السيبرانية من خلال تحديد و تحليل مضامين المواد السيبرانية المنتجة و المتداولة علنا ، و تحديد موضوعتها و اختصاصها ، و الجهة الفاعلة/المسؤولة عنها و هويتها و ميولها السياسي و الإيديولوجي/ التنظيمي . مع تحديد الجمهور الموجهة اليه من خلال تحديد صفاته ، هل هو منتظم أم فضولي ، مما يساعد على الوقوف على طبيعة الرداءة هل هي مؤسسة ام تلقائية .لكشف درجة خطورتها من اجل توصيف طرائق التصدي لها و تحييدها و في هذا الصدد يجب التفرقة بين أنواع الرداءة :

– رداءة الأمس الأزلي : هي الرداءة الدائمة والمستحكمة في السلوك السيبراني والتي ترجع إلى عدة أسباب و اعتبارات ذاتية و موضوعية في الغالب يكون الرديء السيبراني رديء واقعي و دون خلفيات سياسية و إيديولوجية أو اثنيه أو مخطط له أهداف داخل المُجتمَع المَجتمِع ، أو يستهدف جهة معينة ، بل مجرد قرد افتراضي يبحث عن شجرة الموز الأوفر عناقيد .

الرداءة المنتظمة : في الغالب تتمظهر في النشاطات النضالية لمجموع المنخرطين أو المتعاطفين مع تنظيم سياسي/نقابي/جمعوي ، يكون تدني التكوين على جميع مستوياته سببا في انحطاط مستوى الخطاب السيبراني ، الذي يفتضح منذ أول سجال ، ومع ضعف الهياكل الواقعية الرقابية يتحول هذا النوع من الرداءة إلى النوع الأول .

– الرداءة العمومية : تعتبر من أخطر أنواع الرداءة لتعلقها بتسيير الشأن العام ، مما يؤدي إلى أثار وخيمة على عامل الثقة ، المؤدي إلى بروز رداءة أخرى كردة فعل ، تمس بحرمة الشيء العمومي و تدفع إلى الجرأة على كيانات و هيئات و مؤسسات التسيير العمومي ، مما ينتج وضعا تتآكل فيه الثقة الاجتماعية المفترضة بين الشعب و العموميات التى تحكم حياته .

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أركان جريمة التفاهة و الرداءة السيبرانية

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– المادة المتداولة : و هي المضمون المنشور كتابيا كان أو سمعيا أو سمعيا بصريا ، الموجه إلى الجمهور عبر الفضاء السيبراني ، و يجب أن يكون ذا محتوى يخالف و ينافي الذوق العام و الآداب العامة ، أو منقوصا من تمام السلوك العادي متسما بالإسفاف مدموغا بالانحطاط .

– الجمهور : هم مجموع المتفاعلين مع منشور الرداءة و التفاهة بالتعليق أو إعادة النشر أو الانطباع سواء كانوا بصفة فضولية او منخرطين دائمين ، ويمكن هنا أن نفرق بين نوعين من المتفاعلين .

أولهما : المتفاعل العادي الفضولي العابر بفعل سيبراني لا يوفر تغذية نوعية لمنشور الرداءة .

ثانيهما : المتفاعل النوعي بفعل سيبراني يعمق الرداءة من خلال التعليق تاييدي او تفاعل تجذيري او إعادة النشر و البث الذي يعتبر ذاته جريمة رداءة .

– الفضاء السيبراني : هو الميدان الرقمي الافتراضي الذي تتداول فيه المادة التافة الرديئة بأي وسيلة كانت أو أداة أو شبكة اجتماعية أو استرادة رقمية دائمة أو مؤقتة .

ويجدر التنويه في هذا الصدد قد يكون المشتبه فيه شخصا معنويا ، يُتّبع في المحاكمة السيبرانية

، مبدأ شخصية المتابعة و العقوبة . مع لفت انتباه وتحذير العنوان او الجهة التي ينشط لصالحها .

الرصيد الاجتماعي السيبراني

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إن الأصل في الإنسان خلو و براءة الذمة من المسؤولية ما لم تتأسس على فعل أو تصرف أو سلوك موجب لها .

نفترض في الناشط و الفاعل السيبراني سلامة رصيده و ملأته السيبرانية ، مع مراعاة دوره و تشاركه في المجتمع المجتمع من خلال سلوكاته و مستوى أدائه ، إلى أن يثبت العكس عبر نشاطه داخل الفضاء السيبراني .

لذا يجب أن تسن مدونة تصنيف تتدرج فيها جريمة التافة و الرداءة حسب خطورتها و طبيعة المشتبه فيه ، و كثافة جمهورها المستهدف و موضوعها و مستويات تأثيرها . كي يسهل سن سياسة عقابية سيبرانية من خلال منظومة عقابية تهدف في أساسها إلى إعادة تأهيل الفضاء السيبراني و فواعله.