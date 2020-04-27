في التراجيديا، معتوب لوناس نموذجا

بقلم: احسن خلاص

تتبعنا في السابق المقاطعة الدراسية التي امتدت لسنة كاملة وانتهت في جوان 1995 بنتيجة اعتبرت هزيلة بالنظر إلى حجم التضحيات والجهود التي بذلتها منطقة القبائل بأكملها لاسيما التلاميذ، لهذا كانت الهدنة التي أرستها هشة هشاشة الوضع السياسي والأمني للبلد الذي بدأ يتهيأ لانتخابات رئاسية في الخريف. وقد كانت هذه الانتخابات التي جرت في سياق البحث عن حل للأزمة السياسية الأمنية فرصة للسلطة لإشراك التيار البربري بشكل غير مباشر في العملية الانتخابية التي رأت فيها المنفذ الوحيد للفرز بين المؤيدين للحل الأمني والمؤسساتي والداعين إلى الحوار والمصالحة مع التيار الإسلامي الراديكالي المتمثل في الجبهة الإسلامية للإنقاذ وروافدها المسلحة وغير المسلحة.

صار سعيد سعدي الوجه الأمثل لتجسيد مشاركة هذا التيار في الانتخابات الرئاسية فهو مناضل قديم من أجل القضية الأمازيغية ورئيس حزب سياسي تبنى صراحة ودون مواربة الاستئصال الأمني والسياسي للإسلام الراديكالي. كانت السلطة تروم تحقيق عدة أهداف دفعة واحدة من تلك العملية الانتخابية، من هذه الأهداف تحقيق مشاركة التيار “اللائكي البربري” بجانب التيار الإسلامي مقابل مرشح السلطة إضافة إلى مرشح موازن بين الأطراف الثلاث لإضفاء وزن للعملية وتقديمها بأنها تمثل كل أطياف الأزمة، إلى جانب هدف آخر لا يقل أهمية وهو وضع التيار البربري على محك الاقتراع العام السري لتُظهر للرأي العام الوطني والدولي وزنه الشعبي وانحساره في حيز جغرافي ضيق وتبرر بذلك سياستها الرافضة لمطالبه بدسترة وترسيم الأمازيغية وترقيتها.

انتهت الانتخابات إذن بتتويج الجنرال ليامين زروال رئيسا ليواصل تجسيد برنامج عسكري وأمني واسع قصد القضاء على الجماعات الإرهابية وإنهاء سيطرتها على كثير من المناطق الشرقية والوسطى وجزء هام من المناطق الغربية. وقد حقق الجيش وقوات الأمن ابتداء من سنة 1996 تقدما هاما في العملية جعل الجماعات المسلحة تتراجع وتبحث لها عن مواقع جديدة وكانت منطقة القبائل الموقع المفضل لها لإعادة الانتشار لاسيما مع نشوء تنظيم جديد منشق عن الجماعات الإسلامية المسلحة وهو الجماعة السلفية للدعوة والقتال (تحولت فيما بعد إلى القاعدة في المغرب الإسلامي).

لقد صارت منطقة القبائل، معقل التيار البربري، هدفا لهجمات الجماعات المسلحة فقد تزايدت فيها الاغتيالات وعمليات الاختطاف وصارت تعيش وضعا شبيها إلى حد ما بالوضع الذي عاشته منطقة متيجة بداية أعوام 1990 بعدما كانت تعيش وضعا آمنا نسبيا. وضع كهذا جعل كوادر الحركة البربرية المنضوين ضمن “التيار الديمقراطي” يفكرون في مواجهة التنظيمات الإسلامية المتطرفة التي أضحت في نظرهم تشكل خطرا أكبر من خطر السلطة على الهوية والثقافة الأمازيغية وممارسة الحريات الفردية والجماعية فقد تشكلت مجموعات الدفاع الذاتي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية تماما كما تشكلت في مناطق أخرى من البلاد وكان نجل العقيد عميروش نور الدين ايت حمودة يقود هذه المجموعات بولاية تيزي وزو بينما كان يقود مجموعات بجاية اسماعيل ميرة (ابن العقيد عبد الرحمن ميرة) وفي البويرة كانت مجموعات الدفاع الذاتي قائمة من قبل بقيادة “المخفي” (مجاهد).

كان الفنان معتوب لوناس أحد أفراد “الباتريوت” وإن كان يعيش متنقلا بين الجزائر وفرنسا إلا أنه كان كثير التردد على البلد بالرغم من تحذيرات المقربين منه والأصدقاء من أنه صار الهدف رقم واحد للجماعات المسلحة بسبب مواقفه الراديكالية الرافضة لسياسة التعريب التي تبنتها السلطة منذ 1987 وأكدتها في بداية 1997 ولفكر وعمل الجماعات الإسلامية المسلحة حيث نجا من عملية اختطاف على يدها عام 1994 بعد أن وعدها بالتخلي عن الغناء والكف عن مهاجمة الإسلام والإسلاميين.

وتعتبر شخصية معتوب لوناس تراجيدية ومتمردة بامتياز، إن لم نقل إنه يمثل البعد التراجيدي في مسار القضية الأمازيغية بأكمله فقد تعرض لمحاولة اختطاف وقتل مرتين كما ذكرنا في مقالات سابقة فضلا عن أن أغنيته النقدية اللاذعة والمشاكسة لم تستثن أحدا بما في ذلك شخصه ورفقاءه في النضال من الحركة البربرية وقادة ومناضلي أحزاب سياسية، لذا فهو يعيش هاجس التعرض في أي لحظة لاعتداء وانتقام من أي جهة بل كان يرى الموت يلازمه في حله وترحاله، وبالرغم من أنه ظل ينتقل بسلاح الكلاشينكوف وأسلحة أخرى إلا أن ذلك لم يجعله يأمن على حياته.

لم تكن التحذيرات والتهديدات التي تلقاها لتصرِفه عن عزمه على تصعيد مواقفه فقد أصدر في ربيع 1998 ألبومه الرابع والثلاثين تضمّن هجمة شرسة على السلطة والتيار الإسلامي المحافظ الذي كان قد شكل تحالفا حول الرئيس زروال وقرر السير قدما في تعميم استعمال اللغة العربية وألف أغنية مستوحاة من لحن النشيد الوطني تهجم فيها على رموز السلطة مثل أويحيى والإسلاميين مثل نحناح مع الإشارة إلى أنه لا يفرق بينهم بين معتدلين ومتطرفين. كان يرى المشهد أخطر مما كان عليه من قبل على الأمازيغية بشكل عام وعلى منطقة القبائل التي تعيش تحت حصار الجماعات الإسلامية بشكل خاص وبروحه المتمردة قرر السفر إلى الجزائر عشية صدور ألبومه الذي أشرنا إليه ليلقى مصرعه على يد جماعة مسلحة كانت تتربص به في منعطف بقرية تالة بونان بين مدينتي تيزي وزو وبني دوالة.

لم تمض إلا لحظات حتى انتشر الخبر الأليم في الجزائر كلها وفي العالم وتوالت ردود الفعل المستنكرة بعضها من رؤساء دول على غرار تصريح جاك شيراك من إحدى الدول الإفريقية، واندلعت احتجاجات عنيفة في مدن منطقة القبائل للتعبير عن الغضب الشديد الممزوج بحزن وحسرة مس كل الشباب، فمعتوب لوناس لم يكن في أعين الشباب شخصية فنية مرموقة فحسب بل كان مناضلا ومثلا لشباب منطقة القبائل في البطولة والتضحية من أجل الأفكار التي يؤمن بها وهو الشباب الذي امتلأت به قريته تاوريرت موسى التي دفن بها في جنازة مهيبة حضرها مئات الآلاف.

لم تنته التراجيديا القبائلية باغتيال الفنان والمناضل التراجيدي معتوب لوناس بل كان بمثابة افتتاح لمحطة تراجيدية أخرى سنعود إليها في موعدنا القادم.

يتبع