الفاف مطالبة بعقد الجمعية العامة العادية قبل 30 سبتمبر

سيكون الاتحاد الجزائري لكرة القدم، مطالبا بعقد جمعيته العامة العادية قبل تاريخ 30 سبتمبر، حسبما أفادت به إرسالية لوزارة الشباب والرياضة، والتي طلبت فيها من كل الاتحاديات الرياضية الانتهاء من عقد جمعياتها العامة العادية قبل التاريخ المذكور.

وطلبت وزارة الشباب والرياضة في إرسالية موجهة للاتحاديات الرياضية حصلت “الوسط” على نسخة منها، ضرورة عقد جمعياتها العامة العادية قبل يوم 30 سبتمبر.

وحثت الوزارة، كل الاتحادات على ضرورة التقيد بهذا التاريخ، تمهيدا لإجراء الجمعيات الانتخابية المقرر الانتهاء منها في شهر مارس 2021.

ج.ن