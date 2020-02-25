في أول زيارة دولة بعد مشاركة في قمة برلين والاتحاد الإفريقي

يشرع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء في أول زيارة دولة تقوده إلى المملكة العربية السعودية، تلبية لدعوة من الملك سلمان حملها وزير خارجيتها قبل أسابيع وهي الزيارة التي بتعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر والرياض وتبادل وجهات النظر حول العديد من المسائل والقضايا الدولية وفي مقدمتها أزمة ليبيا .

وبهذه الخرجة يكون الرئيس عبد المجيد تبون قد اختار المملكة العربية السعودية كوجهة لأول زيارة دولة يقوم بها منذ انتخابه رئيسا للجزائر في 12 ديسمبر الفارط تلبية لدعوة ملحة من العاهل السعودي حملها له وزير الشؤون الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان غير أنها تعد ثالث خرجة دبلوماسية للرئيس بعد مشاركة في مؤتمر برلين حول أزمة ليبيا ثم مشاركة في قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي .

وستكون هذه الزيارة فرصة للجزائر والسعودية لتعزيز علاقاتهما الثنائية التي تعرف تطورا من عام لأخر حيث سيكون هدا الملف في مقدمة المحادثات التي سيجريها الرئيس تبون مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بالإضافة إلى الملف المتعلق بتطورات الأوضاع في المنطقة لاسيما أزمة ليبيا التي استعادت فيها الجزائر دورها الدبلوماسي بقوة مباشرة بعد أداء الرئيس تبون لليمين الدستورية .

كما يلتقي الرئيس تبون في خرجة الأولى إلى المملكة العربية السعودية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإجراء مباحثات تتناول التطورات الإقليمية خاصة الأزمة الليبية، وسعي البلدين لإيجاد حل سلمي وسياسي للازمة بعيدا عن أي تدخل اجنبي يعقد الأزمة

باية ع