فينيسيوس يكشف سر احتفاله على طريقة رونالدو بعد هدفه في شباك برشلونة (فيديو)

كشف النجم البرازيلي الصاعد فينيسيوس جونيور، السر وراء احتفاله على طريقة الأسطورة كريستيانو رونالدو، بعد تسجيله الهدف الأول لمصلحة ريال مدريد في شباك برشلونة أمس الأحد.

وسجل فينيسيوس الهدف الأول في الدقيقة 71 بعد أن اصطدمت الكرة بمدافع برشلونة جيرار بيكي وخدعت الحارس مارك أندريه تير شتيغن، ليحتفل بعدها صاحب الـ19 عاما، من خلال ركضه وقفزه مع فتح ذراعيه.

وهذا الاحتفال هو علامة مسجلة باسم رونالدو، الذي تواجد أمس في مدرجات ملعب سانتياغو برنابيو، لمتابعة مباراة الكلاسيكو بين الريال والبارسا ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

وأوضح فينيسيوس عقب المباراة سبب احتفاله على طريقة رونالدو قائلا:”جاء كريستيانو رونالدو إلى غرفة خلع الملابس خلال فترة الاستراحة بين الشوطين لدعم الفريق ومنحنا الدعم المعنوي كذلك، لهذا احتفلت على طريقته”.

Bobby @slay_jimmy Vinicius Junior ; He (Cristiano Ronaldo) came into the dressing room at halftime to support the team and give us moral support. That’s why I celebrated like him. He’s a winner in & out of the pitch #ElClasico #RMABAR ١٦ ألف المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر ٤٬٤٤٨ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

وانتهت المباراة بفوز مستحق لريال مدريد بهدفين دون رد، ليستعيد صدارة الدوري الإسباني التي تنازل عنها في المرحلة الماضية بخسارته أمام ليفانتي (0-1).

المصدر: “تويتر”