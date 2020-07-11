فيفا تطالب الإدارة بتسديد مستحقات المدرب التونسي حمادي

تلقت إدارة إتحاد الحراش مراسلة رسمية من الإتحاد الدولي لكرة القدم، بعد لجوء المدرب التونسي حمادي الدو للهيئة الدولية للمطالبة بمستحقاته العالقة. وحسب مصادر مقربة فإن الفيفا أجبرت الإدارة الحراشية على دفع ما قيمته 140 مليون سنتيم إلى المدرب، إضافة إلى غرامة تأخير بحوالي 5% عن كل عام ودفع 2000 فرنك سويسري تتمثل في حقوق الشكوى. ويذكر أن حمادي الدو فسخ عقده مع الفريق منذ فيفري2018 والذي بات لزاما على الإدارة الآن تسديد العقوبة في غضون 30 يوم أو التعرض لعقوبات قاسية قد تصل لخصم النقاط من رصيد “الصفراء”.

ج.ن