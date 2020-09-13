فيغولي يقود غلطة ساري الى الفوز في افتتاح الدوري التركي

ج.ن

قاد اللاعب الدولي الجزائري سفيان فيغولي فريقه غلطة سراي التركي إلى فوز مستحق أمام غازي عينتاب، في افتتاح الدوري التركي “السوبر ليغ” عشية أمس.

ورغم الانتقادات التي طالته منذ الموسم الماضي والإشاعات التي قرّبته عن الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الجاري، إلا أنّ متوسط ميدان “الخضر” قدّم أداء كبيرا سيجعله من أبرز اللاعبين الذي سيعتمد عليهم الطاقم الفني بقيادة فاتح تيريم هذا الموسم. وأشاد الأتراك بأداء النجم الجزائري، مؤكدين أن نادي غلطة سراي هو الرابح الأكبر من عدم تسريحه هذه الصائفة.

وشارك فيغولي كأساسي في المباراة التي انتهت لصالح فريقه 3-1، أين تحصل على ركلة جزاء في بداية المباراة وكان ممررا حاسما في الهدف الثالث، كما أضاع اللاعب الأسبق لوت هام الانجليزي فرصتين حقيقيتين لتسجيل أول أهدافه في أول مباراة له هذا الموسم مع غلطة سراي بعدما انفرد بحارس الخصم.

وكانت تقارير إعلامية تركية، قد كشفت عن وضع إدارة غالاتسراي لفيغولي في قائمة اللاعبين المعروضين للبيع، مع تحديد مبلغ 10 ملايين يورو للراغب في خدماته، وهذا من أجل تجاوز المشاكل المالية التي يمر بها فريق جراء الأزمة التي خلفها فيروس كورونا. وكان فيغولي (30 عاما) قد انضم لنادي غالاتسراي عام 2017 من ويستهام الإنجليزي، إذ نجح في قيادة الفريق لإحراز لقب البطولة والكأس في تركيا لموسمين متتاليين، ويعتبر فيغولي من اللاعبين الذين اختاروا تمثيل المنتخب الوطني الجزائري عندما كان يلعب مع فريق فالنسيا الإسباني الذي كان يتألق معه، عكس بعض الأسماء الصاعدة التي تتردد بين اختيار بلدهم الأصلي وبلد الإقامة. ولعب النجم الجزائري، 105 مباراة رسمية مع النادي التركي، سجل خلالها 27 هدفًا، وصنع 23، وطوال مسيرته الكروية، مثل فيغولي عديد الأندية العالمية؛ على رأسها نادي فالنسيا الإسباني.

ويرتبط سفيان فيغولي (30 سنة) مع نادي قلعة السرايا التركي بِعقدٍ، بدأت مدّته صيف 2017 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2022. بينما تنقضي مدّة عقد بلهندة (30 سنة) في الـ 30 من جوان 2021.