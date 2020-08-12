فيغولي يرفض كل العروض الخليجية ويثير غضب إدارة غالطة سراي

ج.ن

تسبب اللاعب الدولي الجزائري سفيان فيغولي في إثارة غضب مسيري ناديه التركي غاللطة سراي، بعد رفضه التام لجميع العروض التي وصلته من أندية خليجية وخاصة القطرية، وكشفت وسائل إعلامية تركية أمس بأن إدارة النادي التركي غالطة سراي قد أعلمت فريقين قطريين بأنها موافقة على تسريح لاعبها الجزائري معطية الضوء الأخضر لهما من اجل التفاوض مع اللاعب، غير أن لاعب فالانسيا السابق صدم جميع الأندية الخليجية التي طلبت خدماته بمطالب مالية كبيرة، حيث أنه اشترط على القطريين مضاعفة راتبه السنوي من 3.8 مليون أورو الى تسعة ملايين أورو في السنة، واشترط متوسط ميدان الخضر أيضا هذا الأمر الصعب على ناديي الدحيل والغرافة القطريين، وهم ما دفعهما للتراجع مؤقتا، عن استقدام بطل إفريقيا في انتظار بعث مفاوضات جديدة معه قد يكون فيها اللاعب سفيان فيغولي مستعدا خلالها لتقديم بعض التنازلات المالية، وتجدر الإشارة إلى أن نادي لازيو روما الإيطالي قد إستفسر عن نجم الخضر، والذي يبدو متحمسا أكثر لخوض تجربة في الكالتشيو الايطالي والذي مازال فيغولي لم ينتقل إليه في مشواره إلى غاية الآن.