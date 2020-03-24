الصين : فيروس هانتا القاتل يعود الى الظهور

توفي شخص وتم فحص أكثر من 30 آخرين في دولة الصين وفقاً لمعلومات اوردتها مواقع اجنبية وذلك بسبب عودة فيروس قديم قاتل يسمى “هانتا”.

وأدى فيروس “هانتا” إلى وفاة شخص في الصين، إضافة إلى فحص 32 شخصًا آخرين كانوا معه على متن إحدى الحافلات.

وتشير التقارير العالمية إلى تشابه أعراض فيروس الهنتا مع أعراض فايروس الكورونا المستجد ( COVID-19 ) الذي يشمل الحمى والصداع وآلام البطن وغيرها.

واضافت أن هانتا قد عاد مجدداً ليضرب الصين، وهو من الفيروسات التي سبق أن انتشرت في بعض الدول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية في التسعينات عندما أصاب نحو 600 شخص، توفي منهم حوالي 36%.

وكشفت التقارير أن الفيروس قاتل لكنه لا ينتقل من شخص إلى آخر وإنما ينتقل عن طريق القوارض.

ولم تكشف السلطات الصحية في الصين المزيد من التفاصيل حول الفيروس و حالة الأشخاص الذين تم فحصهم .

يشار إلى أن فيروسات “هنتا” بإمكانها أن تسبب أمراضًا قاتلة للإنسان مثل الحمى النزفية المصحوبة بالمتلازمة الكلوية ومتلازمة الهنتافيروس الرئوية