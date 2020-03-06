فيروس كورونا يهدد مباريات الدوري الجزائري والمنتخب الوطني!

أكد المكلف بالإعلام لدى الإتحاد الجزائري لكرة القدم، صالح باي عبود، أنّ الفاف بصدد إتخاذ قرار إجراء مباريات الدوري الجزائري بدون جمهور بسبب إنتشار فيروس كورونا.

وتحدث صالح باي عبود في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة صبيحة اليوم الجمعة، عن إنتشار فيروس كورونا قائلا:

“بطبيعة الحال نحن في متابعة لقضية الساعة وهي إنتشار فيروس كورونا، وهذا واجب الجميع، الفيدرالية ليست بعيدة عن ما يحدث، ونحن نتابع الأحداث بصفة يومية، والإتحادية يوم أمس إتصلت بوزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة من أجل الإستفسار حول الأوضاع التي يتوجب إتخاذها”.