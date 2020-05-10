فيروس ” كورونا” يلاحق ماندي

كشف تقرير صحفي إسباني، عن إصابة 3 لاعبين في صفوف ريال بيتيس الإسباني، بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وحسب إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، فإن الفحص الطبي لكشف فيروس كورونا، أثبت 3 نتائج إيجابية بصفوف ريال بيتيس، ليرتفع مجموع الإصابات في “الليغا” إلى 6 بعد الفحوص التي أجريت مؤخرا تمهيدا لاستئناف التدريبات.

وحسب التقرير، لم يتم الكشف عن أسماء اللاعبين الثلاثة، لكنه ذكر أن اثنين منهم ليس لديهم أعراض خاصة بفيروس كورونا، وأنه سيتم وضعهم في الحجر الصحي لمدة أسبوعين، ولن يشاركوا رفقة الفريق في التدريبات الفردية.

ويضم الريال في صفوفه المدافع الجزائري عيسى ماندي.