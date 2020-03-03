فيروس كورونا يضغط على الإقتصاد الوطني

كشف الخبير الاقتصادي عبد القادر مشدال، اليوم الثلاثاء، لموقع جريدة الوسط أن فيروس كورونا تهديد حقيقي على الاقتصاد الوطني وعلى احتياطي الصرف الوطني.

وأوضح مشدال أن انخفاض أسعار النفط بـ 15 بالمائة منذ إعلان فيروس كورونا يأثر بشكل مباشر على الميزان التجاري بشكل مباشر خاصة أن الجزائر بلد نفطي بامتياز .

كما أكدّ الخبير الاقتصادي أن واردات الجزائر من السلع سوف تعرف ارتفاع جنوني بسبب خفض الانتاج للبلدان المهددة بفيروس كورونا، الاقتصاد الصيني، يعاني حاليا من جراء انتشار فيروس كورونا، وأغلبية المنتجات الاستهلاكية، الموجودة في السوق الجزائرية مستوردة، والصين يعد أكبر بلد مصدر لنا،وهذا ما يأثر على الميزان التحاري وميزان المدفوعات وحتى احتياطي الصرف الجزائري.

وأضاف مشدال أن كل هذه المخاطر والازمات تضغط بشكل مباشر على الدول الذي اقتصادها غير مهيكل مثل ما هو عليه في الجزائر .