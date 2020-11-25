فيروس كورونا يحرم الحارس شعال من مواجهة رابطة إبطال إفريقيا

ج.ن

تأكد رسميا غياب حارس مرمى مولودية الجزائر فريد شعال، عن مباراة فريقه أمام بافلاس دي بورغو، المقرر إجراءها عشية السبت المقبل، في ذهاب الدور التمهيدي لرابطة أبطال أفريقيا.

الطاقم الفني لمولودية الجزائر بقيادة المدرب نبيل نغيز، قام بعزل شعال، ومنعه من التنقل رفقة النادي إلى بنين، بعد أن ثبت إصابة الحارس بفيروس كورونا، عقب صدور نتائج التحاليل التي أجراها الوفد العاصمي في الساعات القليلة الماضية، قبل التنقل إلى البنين وفق البروتوكول الصحي المقرر من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وفي السياق ذاته، قام الطاقم الطبي للنادي العاصمي باتخاذ جميع الإجراءات الصحية الضرورية، وقرر إخضاع فريد شعال للحجر الصحي الإجباري لمدة أسبوعين على الأقل، مع إبعاده عن التدريبات الجماعية.

هذا ويمثل شعال، الحالة الوحيدة المصابة بكورونا في صفوف مولودية الجزائر، الذي شد الرحال ظهيرة أمس إلى بورتو نوفو البينينية، تحسبا لمواجهة نادي بافلز في إطار الدور التمهيدي من “التشامبينزليغ”.