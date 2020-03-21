فيروس كورونا من نزق دِحيَّة إلى رَهق عقل مراهق

الوليد فرج

إذا أزمت الأزمة ، واشتدت الحال ، تتخلخل الكثير من الأوضاع المادية ، و تُغيِّر الكثير من الأشياء أماكنها ، و قد تهتّز جل القواعد الأساسية ، التي كانت تحكم بنيان العمران البشري ، من أخلاقيات و اجتماعيات ،كانت تربط تجمعاته ، و عليها بنيت روابطه و علاقاته الإنسانية ، ففي الغالب تكون الشِّدة و الانقباض ، هما سيدا المشهد ،ومعهما تطفو للسطح ظواهر و سلوكات كانت خاملة ساكنة ، في أذهان سوافل المجتمع ، في زمن الدّعة و العيش المتآلف ، فمن المضاربة بالمواد المعيشية الأساسية ، استغلالا للوضع ، و الذي شن عليه وزير التجارة حربا ، نشد فيها على يده ؛ إلى المضاربة بالكلام الفارغ أحيانا ، وبالحديث المسموم الطافح بمحمول سياسوي قذر، المُجانب لما تفرضه الأزمة من تعاون و تضامن و إرشاد و توعية ؛ فتنكشف حقيقة زمرة (الدِّحيات) بصفاقتها الساقطة و مغامرتها الدنيئة ، غير مختلفة عن صغار سماسرة التجار ، من الذين نشأوا في صخب الأسواق ، و بوائقها و سفالتها ، فشر الأماكن إلى الله أسواق التبضّع و التجارة المادية ، وأخبث الأسواق اليوم أسواق بث و نشر الأفكار التافهة و المغرضة و المستعرضة لعضلات الفكر التافه المترهل .

وأنا أهُّم برصد تفاعل بعض النخب المنخورة ، مع هذه الأزمة ، من أولئك الذين دَرَجت وألفت ألسنتهم اللغو و التّشدق في كل شيء ، حضر دحية إلى ذهني ففي البدء كنت أظنه (دحية الكلبي) الذي بسببه أنزلت سورة الجمعة ، لكنني وجدته دحية آخر ، تقاطبت أفكاره و تجاذبت مع زمرته اليوم، في وطني العزيز .

دحية هذا كان إذ سمعته أو رايته ترى العلم يتشكل و يظهر في هيئة بشري ، فهو منقذ أي سائل وهو العارف البحر ، فلا توجد مسألة تخفى عنه . فلم يستصغ مرديه هذا فلا يمكن لبشر ان يجمع ناصية العلوم كلها من تفاصيل جزئياته إلى كبرى كلياتها ؛ فقرروا أن يفاجئوه بسؤال بينما هو مسترسل في حديث ، فسأله أحدهم :

ما اسم الذئب الذي أكل سيدنا يوسف ؟

قال : اسمه (جمجائيل)!

فقالوا له : لكن سيدنا يوسف لم يأكله الذئب !

فقال : إذا هو اسم الذئب الذي لم يأكل سيدنا يوسف!

دحيات اليوم مع هذه الأزمة ، من متفقهين جدد ، خرجوا علينا بتفاهاتهم كالعادة دون مراعاة للظرف الذي تمر به الجزائر ، ناعقين كعادتهم بأفكار لا تمت الصلة بالواقع الذي نعيشه ، متنافخين بمعلومات يتلقفونها من هنا وهناك دون تمحيص موضوعي لها ، وكل الأسف أن هؤلاء ممن كانوا يتصدرون المشهد الإعلامي .

ليس غريبا أن تجد اليوم (دحيّة) او (خنفشارا) جديدا يصرخ في العالم الافتراضي بإعلان حالة (الحجر العام) هذا المصطلح الذي أتى به دحيتنا من مخزون اختراعاته الجليلة ، فلم أجد هذا المفهوم لا في الدستور و لا في القوانين الأخرى ، فمن المؤكد انك لو سألته عن معنى (إعلان الحجر العام) ، سوف يقول لك أنه إجراء استعرته من دستور سيريلانكا ، و أن اطلعت على هذا الدستور فلن تجده لأنه لم ينشر بعد ! نفس الدحيّة يرفع خيشومه خائفا على وضع القطاع الخاص و عماله و الأجراء اليوميين و تحمل الدولة لتبعات الخسائر التي تلحق بالمتعاملين الاقتصاديين !

إن الإجراءات التي تسابقت إليها كبريات الدولة من أجل حماية اقتصاداتها من آثار الأضرار التي ألحقها فيروس كورونا ، تعتبر إجراءات طبيعية ، وفقا للأوضاع و المستويات الاقتصادية التي بلغتها تلك الدولة ، ولا يمكن منطقيا ولا عقليا في هذا الظرف المشحون بالخوف أن يسمح لفيف للدحيّات لنفسه ، تداول أفكار مغلوطة ، فالمملكة المتحدة عندما ضخت 14،5 مليار لخدمات الصحة و 400 مليار أورو والتي تعتبر 15 % فقط من ناتج دخلها المحلي الإجمالي وهذا لدعم الصناعة الفندقية التي كانت أول المتضرر جراء إجراءات العزل الصحي . وحين خصصت الحكومة الألمانية مليار أورو لدعم الشركات من مختلف الأحجام كقروض يقدمها بنك إعادة الإعمار (KFW) ، هذا البنك يكتنز على 500 مليار أورو جاهزة للمساعدة في دعم اقتصاد بلد الجرمان . و رغم ان اسبانيا بلد من الصف الثاني في اقتصادات الاتحاد الأوروبي ضخت 200 مليار يورو لمساعدة الشركات و حماية العمال ، كقروض تضمنها الدولة للشركات و قروض و منح للمواطنين الأضعف ماليا ، وعلى إثرها نحت البرتغال بتخصيص 9،2 مليار التي تشكل 04% من ناتجها المحلي الإجمالي كقروض و تحفيزات لتسهيل دفوعات التأمين و سداد الضرائب ، بينما خصصت فرنسا 45 مليار للأنشطة الصغيرة المتضررة كقروض.

اكتفي هنا بهذه الدول التي خصصت مبالغ كقروض مع التنبيه إلى التركيز على (الناتج المحلي الإجمالي) لهذه الدول التي عطلنا الدحيات بتفاهتهم وتدني عقولهم على اللحاق بركبها ، فراحوا يقارنون مالا يقارن.

و دحية باقي ويتمدد بتفاهاته و رعونته معلنا طورا نفسه مصلحا اجتماعيا و طورا مفتيا و طورا يضع رقم هاتفه في منشور متخفيا وراء ستار الطبيب المتطوع لأجل إشباع نزواته الدنيئة و زملاءه البارحة فقط من الذين يحملون شرف المهنة ، حملوا على ظهورهم دلاء التعقيم وجابوا أزقة وهران في مبادرة إنسانية تضامنية . بعيدة عن خبث نشر أرقام الهاتف كما فعلها دحية المعارض ، متناسيا إن التعبئة العامة إجبارية طبقا للأحكام الدستور السارية المفعول لاسيما المادة 108 منه.

واتذكر هنا صنيع الرئيس الأمريكي لينكولن عندما سئل ذات يوم من سنة 1862عن آخر كتب قرأها فذكر كتابا لم يقرأه . لكنه سارع لقراءته لان الكذب عيب و عار . فما الفائدة أن أُري الناس أني ممتلئ وأنا في الحقيقة دحية فارغ .

الهمم العالية تسعى لقوة عقولها فتجد أدنى محفزا أدخل رجالا للتاريخ ، فالبخاري من كلمة قالها ابن رهوية : (من ينشط لجمع الصحيح) اخرج لنا صحيح البخاري . والشافعي كان مولعا بالشعر ولا علاقة له بالفقه ، فقال بيت شعر أمام مصعب الزبيري فرد عليه : أوتيت حظا من الشعر يا شافعي فاين حظك من الفقه . فكان المذهب الشافعي . والذهبي يقول طلب مني البرز إلي أن أكتب له شيئا فأعجبه خطي فقال : لك خط المحدثين . فحبب له الحديث . فأصبح الذهبي من كبار الحفاظ و أصحاب السير .

و اليوم ابتلينا بفيلق من المتعالمين من الدحيات متهتكي الأخلاق.