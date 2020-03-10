فيروس كورونا: حظر التجمعات العامة وتعليق الأنشطة الرياضية في إيطاليا

أعلنت إيطاليا حظرا على التجمعات العامة في عموم البلاد، بالإضافة إلى تشديد القيود على السفر والتنقل، مع ارتفاع حصيلة الوفيات جراء انتشار فيروس كورونا فيها إلى 463 شخصا.

وحث رئيس الوزراء جوزيبي كونتي الإيطاليين كافة على البقاء في المنازل وعدم الخروج منها إلا عند الذهاب إلى أماكن العمل أو لظرف طارئ.

ومن المقرر إغلاق المدارس والجامعات حتى مطلع أبريل/نيسان.

وقررت اللجنة الأولمبية تعليق الأنشطة الرياضية حتى الثالث من أبريل/نيسان، على الأقل. ويشمل قرار اللجنة الدوري الإيطالي لكرة القدم، لكنه لن يطبق على الأندية والفرق المشاركة في بطولات دولية.

وقالت اللجنة الأولمبية في بيان إن “هذا الوضع لا سابقة له في التاريخ”.