فيروس كورونا بين الطفل نوح أدلار و جاب الله و أبو جرة

بقلم: الوليد فرج

في الوقت الذي تسارع فيه دول العالم ببذل جهود حثيثة مضنية لمكافحة تفشي وباء كورونا بوضع خطط طوارئ على جميع الأصعدة الاجتماعية و الاقتصادية و المالية و الطبية للتصدي لآثار هذا الوباء ، فمن رصد أغلفة مالية ضخمة لمساعدة القطاعات و النشاطات المتضررة ، إلى فرض حالات الطوارئ ، إلى دخول جيوش بعض الدول على خط الأزمة ، استعدادا لمساندة و دعم الجهود المبذولة من طرف المؤسسات المدنية لا سيما المرافق الصحية منها التي تتأهب لضغوط قد تفوق طاقتها في التعامل مع تفشي الفيروس ، والتي استغلت استخدام كل الوسائل لمواجهة فيروس كورونا هذا المستجد العالمي الذي استنزف الأنظمة الصحية و في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى ما نقلته قناة CNN في لقاء مع نيكولاس مارك، الطبيب المتخصص في الأمراض التنفسية الذي أسس في السابق شركة تنشط في مجال الصحة الرقمية و ذلك من خلال توفير برامج و تطبيقات معتمدة سريرا لأجل المساعدة و التصدي للازمات المرضية .

لعل المطلع للأرقام الكبيرة المعلن عنها من طرف المنظمة العالمية للصحة و الفيروس الصامت في مرحلته الأولى ، يتبين أن الأوضاع سائرة إلى التعقيد خلال الأسابيع القادمة على أمل تلاشى هذا الكابوس بمقدم الصيف ، قياسا على جائحة 1918 التي شهدها العالم أو ما تسمى بأنفلونزا اسبانيا ، ليبقى حاليا أنجع تدبير وقائي هو الحجر المنزلي و اتخاذ مسافات اجتماعية وليس الهلع و تكديس المواد الغذائية .

درج السواد الأعظم على التبرم و انتقاد و الغضب من سياسة الحكومات و كان آخر وجوه هذا الغضب هو الحراك الشعبي الذي خرج مطالبا بالحريات مناهضا للفساد ، بيد أن الأزمة الحالية يتوجه فيها جزء كبير من الانتقاد لبعض المواطنين الذين استهتارا بإجراءات الوقاية و الاحتراز ، وعلى رأسهم من يدعون تأطير هذا الحراك من نخب سياسوية من خلال عدم حرصهم بصدق على تجنب أسباب نقل العدوى ، فعلت أصوات البعض منهم بمناسبة صدور قرار غلق المساجد المستند لفتوى علمائنا كإجراء وقائي حماية لأرواح الناس و العالم في هذه الجائحة يعد موتاه ، ليخرج علينا بعض المتعالمين المتفيقهين ، شاجبين هذا القرار. لا غرض لهم ألا الاعتراض تحت ضغط نرجسيتهم و حبهم للتغريد خارج السرب ، للفت النظر حولهم .

أن هؤلاء المتعالمين ، والوضع هذا الذي يستوجب التركيز على حشد الهمم و التضامن من اجل التصدي لهذه الأزمة ، لا أن نتصدى للرد على كل متطفل أو مبتدئ أو متدرب في القول و الكلام . ففي كل عصر يظهر هؤلاء ، إتباع (الخنفشار) و منهجه باقي إلى آخر الزمن .

الخنفشار ذلك الرجل الذي يتصدى لأي مسألة يسأل فيها دون هوادة فلا يوجد موضوع أو قضية تخفى عنه ، فهو العالم بكل شيء و في كل شيء ، إلى أن ضاق به أقرانه ذرعا ، فقرروا ان يمتحنوه باختراع كلمة لا أصل ولا وجود لها و يسألوه عنها وهي (الخنفشار ). فقدموا عليه وسألوه عنها : شيخنا ما. الخنفشار ؟

فأجابهم كان الإجابة على طرف لسانهم : الخنفشار عشبة تنبت في ضواحي اليمن إذا أكلته الإبل خثر لبنها .

وزادهم دليل باختراع بيت شعري على لسان شاعر يمني :

لقد عَقَدَت محبتُكم فؤادي .. كما عقد الحليبَ الخنفشارُ

و مع هذا الوباء الفيروسي الحاصد للأرواح بالجملة ، استنهضت الأمم الحية ذكائها ، فشركة كورفاك الألمانية لصناعة الأدوية ، أعلن مديرها للتوصل قريبا لإنتاج لقاح مضاد للفيروس المستجد ، حيث قريبا تبدأ مرحلة الاختبارات قبل السريرية .

وفي خصلة التضامن هذه الجبلة الإنسانية التي أسس عليها مجتمعنا في السابق في منشطه و مكرهه أحسسنا مع هذه الأزمة بكل مرارة بتنازله عنها بل هناك من راح يستغلها ماديا و سياسويا بكل بشاعة . في حين تفجرت روح التضامن لدى فواعل المجتمعات المتحضرة وفي هذا الصدد نقلت قناة DW نجاح (نوح ادلار) في تطوير صفحة سماها coronaoart.net و عندما سئل عن الدافع قال : بات الأمر واضحا بالنسبة لي الناس بحاجة إلى مساعدة ، فنوح هذا ليس مهندس كومبيوتر و لا خبير برمجيات هو شاب يبلغ من العمر 15 عام بإحدى ثانويات برلين .

ليخترع لنا الشيخ أبوجرة سلطاني صلاة جمعة جديدة بالصلاة وراء أي نقل تلفزيوني حفاظا على قدسيتها و حرمتها ، كأنه يرد على خنفشاريات زميله جاب الله الذي رفع عقيرته معارضا لغلق المساجد .

ليبقى صدى قهقهات أبو الفرج الأصفهاني يدوي و هو يرد على (جهني) الذي كان من ندماء المهلبي وكان صاحب خوارق كلامية ومنها قوله أنه في إحدى البلدان نعناع يكبر حتى يصير شجرا و يعمل من خشبه سلالم.

رد عليه الأصفهاني و أنا عندي ما هو أغرب . لي زوج حمام تبيض بيضتين . انزعهما من تحتهما واضعا مكانهما كفتين ميزان ، فإذا أتمت الحمامة زمن احتضانها ، انفقست الكفتين طأسا وإبريقا . فضج المجلس بالضحك ، و عرف الجهني لما قصده الأصفهاني من السخرية و التهكم .

إن الأزمات هي المحك الحقيقي للأمم و اختبار عقلها ، على جميع الأصعدة و الميادين ، و مجس لحمتها و تضامنها و مختبر ووعيها و رشدها و فيها تنشط القوى الحية بكل أصنافها و اختصاصاتها كدرع يقي الأمة الانهيار و يعيد ترتيب أولوياتها و موجباتها تكيفا مع ظروف الأزمة .

