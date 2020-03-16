فيروس كورونا بين الأجروفوبيا و مقوم التسامح

بقلم: الوليد فرج

بعيدا عن تصنيع الحدث ، وإعادة إنتاج الوقائع ، ومَدَيات اللغط الإعلامي التأويلي ، الذي طاف حول (وباء كورونا) ، محاولا تجسيد اصطراع القوى العالمية الاقتصادية الكبرى ، الذي وصل إلى استغلال بعض القرائن، صانعا من فيروس كورونا جرافة تحفر خنادقا ، لاعتراض مشروع طريق الحرير الصيني ، الذي شغل العالم .

نذهب إلى تعرية المسكوت عنه ، وفضح زيفه أمام الرأي العام من خلال الكشف عن بعض شبكات معانيه و خلفياتها ، بعد التعنت و الصلف الآخرين الذي أعرب عنهما الكثير من المتهورين المتمظهرين في أثواب ثوار ، أكبر منهم مقاسا. وفي هذا الصدد نُذّكر بما طرحناه سابقا حول المغالطة الفكرية التي تضمنها شعارهم الأم (دولة مدنية ميش عسكرية)الذي فرضه لفيف من بعض مستلبي العقول ، من الذين يجازفون اليوم برد ورفض دعوات التعقل بانكفاء والتوقف عن الخروج و التجمع وقايةً للمواطنين من خطر هذا المرض الفتاك ، وقد سبق وان سمموا عقول الشعب بشعارات مزيفة ، غريبة عن المجتمع الجزائري شكلا و مضمونا ، حيث بيّنا مرارا ، أن الجدل الذي تضمنه مفهوم الدولة المدنية منذ حالته الجنينية إلى غاية كتابة هذه الأحرف ، جاء مخاصما للحالة الدينية داخل الشأن السياسي و توّلد هذا في خضم الثورة الفرنسية المزعومة التي هندسها النورانيون في المحفل الماسوني للشرق الكبير (انظر في تفصيل هذا مقالاتنا الثلاثة الموسومة بـ : الإنصات إلى نجوى الغرفة الخلفية للتاريخ) و كان دور المحامي الإرهابي الدموي ماكسيميليانو دو روبيسبير في بلورة هذا المفهوم مركزيا يتمثل في إفراغ الحياة السياسية العامة من الدين ، بواسطة جرائم و مجازر دموية ارتكبها ، قادته في النهاية بعد انتهاء دوره الى المقصلة .

الوطن العربي

و تتبعا لدخول هذا المفهوم إلى الوطن العربي على يد المفكر رفاعة الطهطاوي، بعد رحلة باريس ، حيث حاول بعد رجوعه لمصر تبّيئة الفكرة وفقا لمنهج التحسين و التقبيح المعتزلي ، فاستطاع خلق مجموعة من الأدوات على رأسها تأسيسه لمدرسة الألسن للترجمة التي أصبحت منارة تنويرية حقيقية وصلت نتاجها الفكري إلى كل مفاصل الدولة، فكان فكر الدولة المدنية وفقا لمنهج رفاعة يصل لكل المجتمع المصري، دون سموم ماسونية ، ليستكمل المسيرة بعده محمد عبده رائد التجديد النهضوي .

تخرج من المدرسة الفكرية العبدويه جل رواد الفكر و التنوير الكبار من أمثال المربية نبوية موسى و قاسم أمين وهدى الشعراوي طه حسين و أحمد لطفي السيد أستاذ الجيل أبو الليبرالية المصرية ، أو كما نعته العقاد بأفلاطون الأدب العربي و طلعت حرب أبو الاقتصاد المصري ، مخلفين ورائهم منظومة فكرية نجحت في كثير من المحطات التاريخية من اجتثاث ارض الكنانة من براثين الظلامية .

لفيف موتور مغامر

ليخرج عندنا لفيف موتور مغامر من الثوار الجدد المدعي للوطنية الزائدة ، المتجلبب زورا بأفكار المدينة التي يعتبر التسامح أُسها الأساس مجازفا بأرواح الناس صاما آذانه في وجه نداءات العقل ، و العالم أمام مرأى عينيه يقبض أنفاسه وهو في صراع حثيث مع عدو مجهري فتاك يحصد الأرواح بشراهة ففي إيطاليا وحدها قتل مرض كورونا 1441 من بين 21157 إصابة وفي اسبانيا بلغ إجمالي عدد الوفيات 190 و عدد المصابين بالفيروس 5753 مصاب ، و سجلت بريطانيا 21 حالة وفاة من مجمل المصابين المقدر 1140 حالة ، وفي إيران عدد الوفيات يتجاوز 700 والإصابات تقترب من 14 ألف إصابة ، لتبقى الصين البؤرة الأولى لتفشي هذا الوباء في صراع مستميت معه حيث خلف حسب آخر الإحصائيات 3189 وفاة من بين إجمالي عدد الإصابات المؤكدة والمقدرة بـ 80824 حالة ، وفي السياق ذاته فرضت سلوفاكيا و المجر حالة الطوارئ . معتبرين هذه الإحصائيات المعلن عنها رسميا مجرد أرقام يحاول النظام من خلالها صناعة رهاب الميادين (اجروفوبيا) لترهيب من بقي يخرج للشارع في العاصمة .

قبل سقوط ورقة التوت

لعل قبل سقوط ورقة التوت عن مُدّعي الدولة المدنية و أفكارها البعيدة عن سلوكاتهم الرعناء التي بلغت حد المقامرة بأرواح الناس ، مراجعة مفهوم التسامح الذي يعتبر الأرض الفكرية الوحيدة التي تنغرس فيها أفكار المدنية و المواطنة ، وحل الإشكالات الناتجة عن التعددية ، لا يمكن أن يكون إلا بالتسامح الذي يعتبر مقوما من مقومات الحداثة السياسية و قيمة أخلاقية سياسية مقترنة بقيمة العدل ، فغياب التسامح دوما يكون مقترنا بالاستبداد و الظلم ، الذي سقط فيه هؤلاء الثور الجدد مجازفين بضرورة السلامة العمومية ضاربين العقل عرض حائط اهوائهم و مآربهم المشبوهة محتكرين الحقيقة و تمثيلها ، متغافلين على ان التعايش الممكن بين كل مكونات المجتمع يجب أن يكون بعيدا عن المجازفات .

تأسيس التعايش الممكن و العيش الذكي ، بين كل مكونات المجتمع في مدينة ”مثل ثوب الوشي الذي فيه ألوان التماثيل وألوان الأصباغ، وتكون محبوبة السكنى بها عند كل واحد وتجتمع فيه الأهواء و السير كلها . على حد قول الفارابي . في زمن التّرهل الممنهج.