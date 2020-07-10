فيروس كورونا المستجدّ في 48 ولاية بالجزائر ارقام كبيرة في الولايات التفاصيل

الأولىالوطني
عن إلياس بن عبيد 1

10/07/2020 17:00 : اخر تحديث

  البليدة 

BLIDA  

1 871 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  26

 الجزائر 

ALGER  

1 830 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  51

  سطيف 

SETIF  

1 774 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  46

 وهران 

ORAN  

1 227 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  64

  قسنطينة 

CONSTANTINE  

742 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  50

 ورقلة 

OUARGLA  

612 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

  تيبازة 

TIPAZA  

588 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

  باتنة 

BATNA  

514 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  17

 بجاية 

BEJAIA  

458 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 عين الدفلى 

AIN DEFLA  

437 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  2

  تلمسان 

TLEMCEN  

426 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  28

  الجلفة 

DJELFA  

401 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 الوادي 

EL OUED  

395 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  24

  بسكرة 

BISKRA  

393 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

  تيارت 

TIARET  

368 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  55

  المدية 

MEDEA  

351 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  10

  الأغواط 

LAGHOUAT  

332 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 عنابة 

ANNABA  

322 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 أم البواقي 

OUM EL BOUAGHI  

303 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

  بومرداس 

BOUMERDES  

301 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

  تيزي وزو 

TIZI OUZOU  

299 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

  خنشلة 

KHENCHELA  

290 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  3

  برج بوعريريج 

BORDJ BOU ARRERIDJ  

275 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  1

  البويرة 

BOUIRA  

269 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  1

  تبسة 

TEBESSA  

243 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  1

 مـعـسـكـر 

MASCARA  

237 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  1

  المسيلة 

M’SILA  

235 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 أدرار 

ADRAR  

220 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  1

  سكيكدة 

SKIKDA  

211 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

  غرداية 

GHARDAIA  

198 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  3

  بشار 

BECHAR  

193 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

  مستغانم 

MOSTAGANEM  

173 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

  تيسمسيلت 

TISSEMSILT  

161 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  23

  ميلة 

MILA  

159 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  11

 عين تموشنت 

AIN-TEMOUCHENT  

158 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

  سيدي بلعباس 

SIDI BEL ABBES  

158 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  6

  قالمة 

GUELMA  

156 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

  سوق أهراس 

SOUK-AHRAS  

149 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

  جيجل 

JIJEL  

138 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  1

  البيض 

EL BAYADH  

105 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  3

 نعامة 

NAAMA  

105 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  2

  الشلف 

CHLEF  

104 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  4

  غليزان 

RELIZANE  

103 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

  تمنراست 

TAMENGHASSET  

83 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 الطارف 

EL-TARF  

67 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 سعيدة 

SAIDA  

46 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 إليزي 

ILLIZI  

34 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

  تندوف 

TINDOUF  

28 : حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

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