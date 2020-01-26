فيروس كورونا.. إرتفاع عدد الضحايا إلى 56 شخصا في الصين و الجالية الجزائرية تستغيث

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاحد، إرتفاع عدد ضحايا فيروس “كورونا” إلى 56 حالة وفاة في الصين.

وأفادت اللجنة أن وتيرة إنتشار الفيروس إزدادت بشكل كبير في الصين.

ووصف الرئيس الصيني الوباء بالخطير، وكثفت الحكومة الصينية كافة جهودها من أجل التقليص من حالات الإصابة، حيث منعت السفر والتجمعات.

ووفق الأرقام التي إعلنت صبيحة اليوم الأحد، فإنه تم تسجيل 15 ضحية جديدة بالفيروس وإرتفع عدد المصابين غلى نحو 688 أخرين.

في سياق متصل إنتشر فيدو لطالب جزائري في الصين في مدينة ووهان (11 مليون نسمة) الموضوعة تحت الحجر الصحي

حيث قال المتحدث في مقطع الفيديو أن المؤونة إنتهت و انهم محتجزون في منازلهم منعزلين عن العالم الخارجي , حيث طالب بتدخل السلطات العليا للبلاد لوضع حل و إجلاء الرعايا الجزائرين قبل حدوث الكارثة