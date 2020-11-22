بالفيديو: ثالث هدف لـ “بونجاح” في البطولة القطرية

ج.ن

سجّل اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح مساء الأحد، الهدف الثالث له بألوان ناديه السد في البطولة القطرية للموسم الجديد.

وفاز فريق السد بِنتيجة كبيرة (1-4) على المضيف نادي العربي، لِحساب الجولة السّادسة من عمر بطولة قطر نسخة 2020-2021.

وأمضى المهاجم بغداد بونجاح أوّل هدف في هذه المباراة، عند الدقيقة الـ 12.

وكان بونجاح قد وقّع هدفَيتن سابقَين في البطولة القطرية للموسم الحالي، أمام فريقَي الخريطيات والسيلية.

واستعاد فريق السد بعد هذا الإنتصار كرسي الرّيادة، حيث يجمع 16 نقطة، مُتقدّما عن المُطارد نادي الأهلي بِنقطة واحدة. ويشغل فريق العربي الرّتبة الـ 10 بِرصيد 5 نقاط.

وتصدّر اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح لائحة هدّافي كرويي العالم، لِسنة 2018 وسجّل المهاجم بغداد بونجاح 59 هدفا عام 2018، سواء مع فريقه السد القطري أو المنتخب الوطني الجزائري. بعد خوضه 40 مباراة.

كما فاز الدولي الجزائري بغداد بونجاح مهاجم نادي السد القطري بجائزة هداف رابطة أبطال آسيا 2018 لكرة القدم، بعدما سجل 13 هدفا في البطولة القارية للعام الفارط، وتقدم بونجاح أمام ديان داميانوفيتش مهاجم سوون سامسونغ بلو وينغز الكوري الجنوبي (10 أهداف)، ويوسف العربي مهاجم الدحيل القطري (9 أهداف).