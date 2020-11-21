فيديو: بلايلي يبدع ويسجل في أول مباراة له الدوري القطري

ج.ن

افتتح الدولي الجزائري يوسف بلايلي، اليوم السبت، عداده التهديفي في الدوري القطري لكرة القدم.

وشارك ابن وهران في أول مقابلة له مع نادي قطر بعد أيام من انضمامه للفريق قادما من أهلي جدة السعودي.

وافتتح بلايلي باب التسجيل عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 17 من المقابلة التي جمعت نادي قطر بنظيره الوكرة في إطار الجولة السادسة من دوري نجوم قطر.

وغاب بطل إفريقيا مع “الخضر” في “كان” مصر عن تربصي المنتخب الوطني شهري أكتوبر ونوفمبر بعد بقائه لفترة طويلة دون نادي، وهو ما أغضب الناخب الوطني جمال بلماضي الذي انتقده بشدة في تصريحاته الأخيرة.

وعاد بلايلي إلى المنافسة بعد غياب دام 8 أشهر ونصف الشهر، حيث يُشير تاريخ آخر لقاء رسمي للدولي الجزائري إلى الـ 11 من مارس الماضي، لمّا شارك أساسيا مع فريقه الأهلي ضد المضيف نادي التعاون، لِحساب منافسة البطولة السعودية نسخة 2019-2020.

وتوقفت بعدها المنافسة بِسبب تفشّي جائحة “كورونا”، ولمّا استُؤنفت في الصيف الماضي، دخل بلايلي في خلافات حادّة مع إدارة ناديه الأهلي، لِرغبته في الرّحيل، وهو ما أبعده عن الميادين، كما فقد منصبه الدولي مع المنتخب الوطني الجزائري.

ومن شأن هذا الهدف الذي سجّله والفوز الذي أهداه لِفريقه الجديد نادي قطر، أن يُدعّم بلايلي معنويا في الإستحقاقات المُقبلة.