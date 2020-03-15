فوضى عارمة أمام مكتب الخطوط الجوية الجزائرية

عاش مكتب الخطوط الجوية الجزائرية بالدار البيضاء فوضى عارمة للعالقين بالمغرب ، والذين لم تستطع الطائرة الأولى ضمان نقلهم جميعا الأمر الذي استوجب على الخطوط الجوية إقامة رحلة ثانية وتخصيص طائرة نهار أمس للتكفل بالعالقين هناك.

هذا و أشار بعض الأساتذة الجامعيين الذي كانوا في رحلات علمية بجامعات المغرب في اتصال بالوسط أنهم لم يتمكنوا من بلوغ الجامعات التي كانوا معنيين بالتكوين بها بفعل غلقها من قبل الحكومة المغربية ما جعلهم يعودون إدراجهم إلى الدار البيضاء وطلب تغيير موعد الرحلة بعد إجراءات الحضر للطيران من والى المغرب ليفاجئوا بطوابير إمام مكتب الخطوط الجوية الجزائرية للبزناسة والرعايا الجزائريين الذين طالبو دخول الجزائر بعد شل الحركة والجامعات والإدارات ما أرغمهم على العودة إلى أرض الوطن في حين كانت طائرة قد غادرت مطار محمد الخامس بالدار البيضاء أول أمس في حين قضى العشرات من المسافرين ليلتهم بالمطار وآخرون أمام وكالة الخطوط الجوية التي فتحت سجلا لإحصاء المواطنين العالقين تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي كان قد طالب بإحصائهم والتكفل بنقلهم في رحلة ثانية من مطار محمد الخامس نحو وهران .

محمد بن ترار