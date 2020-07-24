فوضى التسيير ضعف الهياكل و نقص التأطير !!‎

* صفقة اقتناء 04 أجهزة سكانير معطلة منذ 15 شهرا

لا يختلف اثنان بأن قطاع الصحة بمؤسساته المتعددة المتواجدة على مستوى بلديات ولاية الجلفة لم يرقى إلى المستوى المطلوب لأسباب متعددة ، الجزء الأهم فيها هو فوضى التسيير الإداري وغياب إستراتيجية من طرف السلطات الولائية لتشخيص الاختلالات المسجلة في مجال التسيير بكل روح مسؤولية وبكل جدية تنتهي إلى حقيقية تقديم خدمات صحية مقبولة.

كل هذه العوائق تضاف لها عدم عناية السلطات المركزية و الولائية بمعاناة سكان الولاية حيث تشهد ضعفا كبيرا للرعاية الصحية مع انعدام حتى للتخصصات القاعدية و عدم استفادتها من الهياكل القاعدية الطبية التي تغطي العجز بولاية يتجاوز تعدادها السكاني 1.453.523 نسمة.

مستشفيات انتهت صلاحيتها

مستشفى عاصمة الولاية الذي تم افتتاحه منذ 36 سنة أصبح غير كاف لتغطية احتياجات سكان بلدية الجلفة والتجمعات السكانية القريبة منها رغم فتح مستشفى المجاهد هتهات بوبكر المختلط (مدني، عسكري) بمستشفى محاد عبد القادر ، وعلى سبيل المثال لا الحصر مستشفى عاصمة الولاية لا يوجد به جهاز سكانير بالأساس مايدفع المرضى للجوء إلى الخواص، أما بالنسبة لمصلحة الاستعجالات فهي تغرق في مشاكل لا نهاية لها بشكل يومي بسبب ظروف العمل التي عدت صعبة خاصة لعدم قدرة مصلحة الاستعجالات على تغطية العجز في استيعاب الكثافة السكانية تقارب نصف مليون نسمة واقرب مثال لها ضيق مصلحة الإنعاش وعدم تواجد الأطباء الأخصائيون أثناء وقت مناوبتهم.

أما مستشفى أحمد بوقرة بحاسي بحبح فتنعدم به أبسط الإمكانيات والوسائل لدعم الجهود المعتبرة للطاقم الطبي والشبه طبي، فهل يمكن تصور أمام تزايد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بأن يكون جهاز الكشف بالأشعة (جهاز سكانير)الوحيد بالمستشفى Ge2paritte معطل بسبب خلل تقني système وبسبب ذلك يتم يوميا تحويل المرضى من مستشفى حاسي بحبح إلى مستشفى عين وسارة على مسافة 50 كم.

وبالنسبة لمستشفى هاني محمد بن الهادي بمسعد الذي انتهت صلاحيته بالأساس نظرا لقدمه وقدم تجهيزاته والنقص الذي يعرفه في التأطير الطبي والشبه الطبي إلا أن هذا لم يدفع السلطات إلى إعادة الاعتبار له لاسيما على مستوى مصلحة الاستعجالات غير وظيفية والتي لم تعد بالأساس قادرة على استيعاب الكثافة السكانية لبلديات مسعد، سلمانة، دلدول، سد رحال، قطارة ب06 غرف فقط بالاستعجالات.

أما مستشفى سعداوي مختار بعين وسارة الذي تم افتتاحه سنة 1968 فإنه لم يعد بالمرة قادرا على استيعاب الضغط الموجود في مصالحه وغير متوافق مع الكثافة السكانية للولاية المنتدبة عين وسارة والدوائر والبلديات والقرى المجاورة لها ولعلى صورة مصلحة الولادة التي تحتوي على 20 سرير فقط شاهدا على هذا الواقع المزري

ليبقى مستشفى الإدريسية يصنع الاستثناء رغم حاجته لجهاز التصوير بالأشعة والنقص الفادح في التجهيزات الطبية كآلات تصفية الدم التي لا تجاوز عددها 10 آلات فقط.

وعود مؤجلة لفتح مستشفى البيرين ودار الشيوخ

من جهة أخرى لايزال مستشفى البيرين ينتظر الموعد الحقيقي الذي لا يقبل التأجيل لافتتاحه رسميا بحجج واهية فكل الظروف باتت متوفرة خاصة مع صدور المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء مستشفى البيرين الذي يضمن له استقلاليته من حيث التسيير و تخصيص الاعتماد المالي الكافي للتكفل بالميزانية ودعمه بالموارد البشـرية اللازمة ومع هذا لم يتم الاستجابة لمطالب سكان البيرين بدء نشاطه لضمان التغطية الصحية وإنهاء بشكل كامل معاناة المواطنين بسبب نقل المرضى لمستشفيات عين وسارة و الجلفة لمسافة لا تقل عن 140 كم

وفي نفس المسار يشهد مشروع انجاز وتجهيز مستشفى 60 سرير ببلدية دار الشيوخ تأخرا في انجازه بسبب عدم توفر الاعتمادات المالية تارة وبتعطل الأشغال تارة أخرى مع تقديم السلطات الولائية وعود متكررة في كل مناسبة وفي كل سنة متجددة بأن القريب العاجل سيحمل الخير لأبناء سكان دائرة دار الشيوخ بافتتاحه رسميا.

صفقة اقتناء 04 أجهزة سكانير معطلة منذ 15 شهرا

موازاة مع تطور الوضعية الصحية بالولاية لتتصدر بذلك عدد الإصابات بوباء كورونا وطنيا يوم أمس ب74 حالة وبالمركز التاسع وطنيا في مجموع عدد الإصابات، حيث بلغ مجموع الإصابات إلى غاية اليوم 648 إصابة.فقد برزت معاناة المواطنين أكثر بسبب تعطل إجراءات صفقة اقتناء 04 اجهزة سكانير لفائدة 04 مستشفيات بالولاية بقيمة 28 مليار سنتيم منذ شهر أفريل 2019 والى يومنا هذا لم يتم تجسيدها، فضلا عن توقف أجهزة السكانير عن العمل منذ سنوات بمستشفيات الولاية حيث أن كل الحالات المشكوك بإصابتها بالوباء يتم إيفادها إلى جهاز السكانير الوحيد على مستوى عاصمة الولاية بمستشفى الأم والطفل الذي يشهد ضغطا كبيرا، وهذا ودفع المواطنون لمطالبة السلطات المركزية بفتح تحقيق مستعجل في عدم اقتناء أجهزة السكانير لدعم مستشفيات الولاية.

لجان تحقيق متكررة والنتائج لاشيء يذكر

حلت بولاية الجلفة العديد من لجان التحقيق الوزارية على مدار عشر سنوات الأخيرة، للنظر في أوضاع قطاع الصحة بالولاية والوضعيات الكارثية والتسيب واللامبالاة والفضائح المتكررة التي يعيشها القطاع دون رادع.

والمشكلة حسب المواطنين بأن لجان التحقيق الوزارية لم يثمر عملها شيئا لتبقى دار الصحة على حالها، بل الأمور ازدادت سوءا وتعفنا عكستها حالة الاحتقان لدى المرضى وعائلاتهم والاحتجاجات المتكررة أمام مستشفيات العمومية ببلديات الجلفة وعين وسارة وحاسي بحبح ومسعد وحتى أمام مقرات المصالح الإدارية لقطاع الصحة بعاصمة الولاية.

أرقام مخيفة لمرضى السـرطان ووعود الرئيس محل ترقب

السؤال المتبادر للذهن، كيف يمكن تخيل وجود منطقة بحجم ولاية الجلفة وبالترتيب الرابع وطنيا ، تسجل ارقام مخيفة لمرضى السـرطان بمئات الحالات المصابة دون ان تتوفر لديها تغطية صحية لعلاج هذا الداء،فالإصابات بمرض السـرطان بتزايد مستمر من سنة لأخرى لكن الحكومات السابقة لم تنصف المنطقة

الجلفة : سبع محمد