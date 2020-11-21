فوز المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة أمام مولودية الجزائر

فاز المنتخب الوطني لكرة القدم (لأقل من 20) على مولودية الجزائر (أقل من 21 عاما) بنتيجة 3-2 في لقاء تحضيري جرت وقائعه بالمركز التقني بسيدي موسى.

وجاء هذا الفوز في ختام التربص التحضيري لشهر نوفمبر لأشبال المدرب صابر بن سماعين، وذلك بعد الفوز الأول المسجل أمام رديف شبيبة القبائل 5-0.

وكان المنتخب الجزائري قد دخل في تربص تحضيري أول من 30 أكتوبر إلى 9 نوفمبر أين سجل خلاله هزيمتين أمام نادي بارادو (1-2) واتحاد الجزائر (0-6) على التوالي.

وتدخل هذه التربصات ضمن تحضيرات ‘’الخضر’’ لدورة اتحاد شمال افريقيا، المبرمجة من 13 إلى 28 من شهر ديسمبر بتونس، والمؤهلة لكأس أمم افريقيا للفئة بموريتانيا سنة 2021.