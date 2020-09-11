فوزي غلام أمام العدالة بتهمة حيازة رخصة السفن بطريقة غير قانونية

ج.ن

يخضع اللاعب الدولي الجزائري السابق فوزي غلام للتحقيق أمام العدالة الإيطالية، بِتهمة حيازته رخصة قيادة السفن والقوارب بِطريقة غير قانونية.

ويُجري القضاء الإيطالي تحقيقات بِهذا الشأن مع 600 شخص مُتّهم، بينهم ثلاثة لاعبين من فريق نابولي، وهم: المدافعان الجزائري فوزي غلام والسنيغالي كاليدو كوليبالي والمهاجم الإسباني خوسيه كاييخون.

التحقيقات القضائية التي شُرع فيها عام 2015، أثبتت أن المتهمين يدفعون رشوة تتراوح قيمتها ما بين 1000 و1500 أورو، نظير الاستفادة من رخصة قيادة السفن والقوارب الصغيرة بِدون إجراء مسابقة.