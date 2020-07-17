فورار : كوفيد 19 قضى على 40 اطارا من قطاع الصحة

كشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تطور فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار، أن السلك الطبي دفع الثمن غاليا في مكافحة تطور فيروس كوفيد 19 المعروف بوباء الكرونا من خلال تسجيل2600 إصابة بالفيروس في صفوف عمال القطاع منها 40 وفاة.

هذا واشار فورار انه ورغم العزيمة القوية والارادة الكبيرة للجيش الابيض وما يواجهه من مضايقات وضغوطات احيانا بكثرة العمل ومرات لقلة الوسائل بالمناطق المائية والمستشفيات البعيدة لكنه كثيرا مايواجه استفزازات المواطنين ، والسب والشتم واحيانا تصل الى الاعتداءات التي كثيرا ما تعرض لها الأطباء والعاملين في قطاع الصحة في الفترة الأخيرة، داعيا المواطنين تقديم المساعدة بأخذ كل الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس الذي لايرحم احدا وحين الاصابة لاينفع الندم، لان الحل الامثل هو الوقاية من خلال الحجر الصحي والتزام البيوت والخروج للضروريات فقط وباستعمال الوسائل الضرورية .

محمد بن ترار