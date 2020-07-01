فورار: “المصابون بالأمراض المزمنة يتصدرون قائمة الوفيات بـ ” كورونا

قال الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع الإصابات بالفيروس سجلت على مستوى كل بلدان العالم وليس الجزائر فقط.

وأوضح فورار في تصريح صحفي له اليوم، عقب تكريم منتسبي القطاع، أن المواطن يلعب دورا كبيرا في ارتفاع عدد الإصابات، وأنه سيكون المسؤول عن خفضها إذا التزم بقواعد الحجر وارتداء القناع الواقي.

وفي السياق ذاته، أكد جمال فورار، أن ارتداء القناع الواقي هو في مصلحة المواطن وعائلته وعليه تطبيق الإجراءات الوقائية .

وأشار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا، إلى أن المصابين بالأمراض المزمنة يتصدرون قائمة الوفيات بـ ” كورونا”والتي يتم الإعلان عنها يوميا.